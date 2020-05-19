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Мафусаил - Warner Bros превращают героев Библии в чернокожих

19 мая 2020, 17:54

Создатель фильма На Игле Дэнни Бойл снимает фильм про деда Ноя, который будет чернокожим.

Майкл Би Джордан
Майкл Би Джордан сыграет Мафусаила / Facebook

В новом фильме Мафусаил Дэнни Бойл и Тони Гилрой превратили знаменитого еврейского праотца Мафусаила в черногожего персонажа, которого исполнит Майкл Би Джордан (Ягуар в Черной Пантере). О планах съемок сообщает издание Variety.

Изначально, на роль Мафусаила планировали взять Тома Круза, но потом неожиданно сменили планы, и позвали на эту роль Майкла Би Джордана. Он также выступает продюсером фильма вместе с самим Бойлом, Дэвидом Хейманом и Джеффри Клиффордом.

Как известно, Бойлу не дали снимать 25 фильм о Джеймсе Бонде, а Тони Гилрой писал сценарий к фильмам по вселенной Борна.

По данным Variety, студия Warner Bros. собирается привлечь Саймона Бофоя, который работал с Дэнни Бойлом над фильмами Миллионер из трущоб и 127 часов, чтобы он переписал окончательную версию сценария Мафусаила от Гилроя.

Напомним, что Мафусаил - дед Ноя ит сын Еноха - одного из праотцов Еврейского народа - представителя 7 поколения детей Адама и Евы. Он был воином со злыми духами "шеддим", который отганял их силой молитвы. Также он был самым большим долгожителем - прожил 969 лет, а умер на 600-м году Ноя - его внука.

В мифе про потом, он отправился на край земли, чтобы от отца своего Еноха узнать о Потоп, и молитвами вместе с Ноем отдалял его как мог.

Напомним, что в 2014 году уже вышел фильм Ной - с Расселом Кроу в главной роли. Мафусаила сыграл Энтони Хопкинс. Но фильм снимала Paramaunt Pictures, так что к фильму Мафусаил он не привязан.

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