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Мода на призраков - Universal снимает ремейк фильма Другие

13 октября 2020, 17:35

Киностудия Universal заключила договор с президентом футбольного клуба, чтобы снять новый мистический триллер.

Другие Ремейк
Другие Ремейк / кадр из фильма Другие 2001

Киностудия Universal начала работу над ремейком мистического триллера Алехандро Аменабара "Другие", главную роль в котором исполнила Николь Кидман.

Проект был анонсирован ещё в апреле компанией Sentient Entertainment, которая получила на него права. Universal выиграла аукцион за право заниматься производством ленты и заключила партнерское соглашение с Sentient Entertainment и президентом Атлетико Мадрид Энрике Сересо, купившего права на фильм, пишет Deadline.

По договору Энрике Сересо будет выступать исполнительными продюсером. Студия планирует начать производство фильма как можно скорее и, по данным источников издания, уже начала переговоры с возможными сценаристами. Также для проекта ещё предстоит найти постановщика и исполнителей главных ролей. Неизвестно, насколько этот фильм будет отличаться от оригинального сюжета. Инсайдер сообщает, что руководители встречаются с писателями, чтобы адаптировать сценарий.

Продюсерами проекта выступают Рени Таб, и Кристофер Туффин.

Фильм Другие при бюджете в 17 миллионов набрал 202 миллиона сборов вначале 2000. Не исключено, что компания намерена повторить успех оригинала.

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