Фильм Мы по роману Замятина - первый трейлер и сюжет

Мы 2021 / Кадр из фильма

Российский фильм Мы получил трейлер и был перенесен на 2021 год. Братья Андреасяны представили свое видение романа Мы, который написал Евгений Замятин.

Россияне экранизируют первый антиутопический роман, но судя по трейлеру будет не очень похоже на оригинал - показаны кадры, похожие на обстановку в фильме Обитаемый Остров и Эквилибриум.

Появился также официальный сюжет фильма Мы. Он гласит:

"После Великой Войны, которая привела к исчезновению практически всего населения планеты, прошло 200 лет. Остатки человечества живут в совершенном Едином Государстве. Несмотря на авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер,Читайте такжеМы 2020: что известно о новом фильме по мотивам романа Замятина униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает ее, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля. Случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые "древние" порывы, чувства и страсти. А ещё ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто стремится разрушить последний оплот человечества на Земле — Единое Государство…"

Фильм Мы 2021 смотреть онлайн трейлер:

Точная дата выхода фильма Мы пока что неизвестна.