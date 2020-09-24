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Наші котики-2 - актеры, сюжет и тизер нового фильма

24 сентября 2020, 18:01

Украинский фильм Наші котики официально получил продолжение - Наші котики-2 выйдет в 2021 году.

Наші котики 2
Наші котики 2 / пресс-служба

Фильм Наші Котики 2 будет носить полное название "Наші котики 2 або Таємниця жіночого монастиря". Съемки сиквела военной комедии планируют начать уже осенью 2020.

На данный момент создатели фильма подали заявку, чтобы получить финансирование от Госкино.

Сюжет нового фильма будет вращаться вокруг задания старых знакомцев - они отправляются под прикрытием в женский монастырь УПЦ МП, в котором могут проворачиваться не богоугодные дела с захватчиками Донбасса.

Создатели анонсируют встречу со старыми полюбившимися героями, и даже мистические воскрешения.

Наші котики 2
Наші котики 2 / кадр из фильма

Наші котики 2 - актеры

  • Дмитрий Тубольцев,
  • Станислав Бжезинский,
  • Петр Микитюк,
  • Дмитрий Хомяк,
  • Михаил Кукуюк,
  • Кристина Федорак,
  • Ирма Витовская.

Съемки фильма запланированы на ноябрь 2020 года - после получения финансирования от Госкино.

Наші котики 2 смотреть онлайн тизер нового фильма:

Фильм Наші котики-2 выйдет не ранее осени 2021 года.

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