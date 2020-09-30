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Netflix купил права на экранизацию романов про Конана

30 сентября 2020, 20:17

Телесервис Netflix приобрел эксклюзивное право экранизировать романы Роберта Ирвина Говарда и других авторов.

Конан-варвар
Конан-варвар / barnesandnoble.com

Стриминговый сервис Netflix приобрел эксклюзивный опцион, который позволяет ему покупать права на экранизации любой повести или рассказа о Коннане-киммерийце, которого придумал друг Говарда Лавкафта Роберт И. Говард

Netflix уже приступил к разработке эпического сериала, основанного на сочинениях о Конане , пишет Deadline со ссылкой на источники.

Сериал о Конане - первый в сделке между Netflix и Conan Properties International, принадлежащей компании Malmberg's Cabinet Entertainment. Пакт дает Netflix эксклюзивную возможность приобретать права на литературную библиотеку Конана и разрабатывать произведения для телевидения и кино, и анимационных фильмов.

На фоне этого, издание напомнило, что Netflix якобы приобрел права на экранизацию всемирно узнаваемой интеллектуальной собственности для создания вселенной фильмов и сериалов, например, романы Даля, Хроники Нарнии и комиксы Millarworld.

На данный момент ведутся поиски сценариста / шоураннера, который сочинит адаптацию Конана, и режиссера, который возглавит проект. Мальмберг и Уиллер будут исполнительными продюсерами потенциального сериала через Pathfinder Media.Читайте такжеNetflix снимет сериал по Cyberpunk 2077

Напомним, что Конана придумал Роберт Ирвин Говард через список рассказов и 3 романа в журнале Weird Tales, а потом в виде подборки. Всего существует 18 сочинений Говарда, которые считаются каноном, и сотни романов, комиксов, игр, и фильмов, которые создавались "по мотивам".

Конан Роберта Говарда - символичный персонаж, с которого в литературе началось геройское фэнтези, и тип героя, который особо не заморачиваясь преодолевает все трудности на своем пути.

Пока что самые популярные экранизации про Конана - с Арнольдом Шварценеггером из 80-х. В 2011 вышла экранизация с Джейсоном Момоа, которая не стала популярной.

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