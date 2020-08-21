Netflix опубликовали новое видео про Академию Спэрроу

Академия Амбрелла 2 сезон / Netflix

Сериал Академия Амбрелла по комиксам, привлек к себе внимание еще с первого сезона. Но во втором сезоне, который вышел 31 мая 2020, показали новые сюжетные повороты, которые заинтриговали поклонников.

Среди прочего, на первый план выходит Академия Спэрроу, о которой известно очень мало. В течении почти что трех месяцев люди ищут в сети, что такое Академия Спэрроу, какой состав у нее, а также какие суперсилы у выпускников из нового сезона.

Как объяснили в сериале, Реджинальд Харгрейвз после встречи со своими "детьми" из будущего, усыновил "не тех" детей.

Достоверно известно, что в состав новой команды вошел Бен, который стал Номером Один.

Теперь Netflix показали целое видео, посвященное Академии Спэрроу. Оказывается, во всем 2 сезоне была масса отсылок к ней. На видео - 43 пасхалки с Академией Спэрроу, в виде изображений, звуков, и даже живых птиц.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 2 сезон - обзор на сериал Netflix

Академия Спэрроу - новое видео Netflix смотреть онлайн:

Напомним, что 21 августа на Netflix выходит 5 сезон сериала Люцифер, который по словам актеров сильно впечатлит зрителя.