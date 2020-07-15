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Что посмотреть: топ-10 самых успешных фильмов Netflix

Телесервис Netflix представил рейтинг оригинальных фильмов. Если вы не знали, что посмотреть на Netflix, стоит начать со списка самых успешных фильмов Netflix,

15 июля 2020, 18:23
ТОП-10 популярных фильмов Netflix
ТОП-10 популярных фильмов Netflix / Pixabay

Телесервис Netflix решил еще больше упростить задачу своим подписчикам, и представил список своих самых успешных (популярных) фильмов за 2018-2020 гг. В топ-10 попали и Ирландец, и Exctaction и Птичий короб и даже свежайшая Платформа, которая, по мнению многих кинокритиков очень вовремя появилась онлайн.

Статистику по фильмам Netflix опубликовало издание Bloomberg со ссылкой на квартальные и годовые отчеты Netflix.

Телесервис и правда последнее время добавил статистики в свои публикации, - например, ежедневно в аккаунтах пользователей меняется рейтинг самых популярных фильмов и сериалов в стране зрителя, что ориентирует его при поиске чего-то нового.Читайте такжеБессмертная Гвардия 2020 - живи, чтобы умереть

Все 10 фильмов были выпущены за последние три года, большинство из них за последние 12 месяцев, что логично, если учитывать бюджеты Netflix, которые компания тратила на производство. Каждый новый выпуск может охватить большую аудиторию, чем его предшественники.

Первые четыре самые популярные фильмы - боевики или триллеры с участием известных кинозвезд - в них сыграли Крис Хемсворт, Сандра Баллок, Марк Уолберг и Райан Рейнольдс. Три комедии также вошли в список, как и классический гангстерский фильм Ирландец.

10 самых успешных оригинальных фильмов Netflix

  1. Операция по спасению (Exctraction) — 99 миллионов просмотров
  2. Птичий короб (Bird Box) — 89 миллионов
  3. Правосудие Спенсера (Spenser Confidential) — 85 миллионов
  4. Призрачная шестерка (6 Underground) — 83 миллиона
  5. Загадочное убийство (Murder Mystery) — 73 миллиона
  6. Ирландец (The Irishman) — 64,2 миллиона
  7. Тройная граница (Triple Frontier) — 63 миллиона
  8. Не та девушка (The Wrong Missy) — 59 миллионов
  9. Платформа (The Platform) — 56,2 миллиона
  10. Идеальное свидание (The Perfect Date) — 48 миллионов

Напомним, в августе на Netflix выйдет еще один оригинальный триллер - Проект Power, который пока не попал в данный рейтинг, но его создатели возлагают большие надежды на его популярность.

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