НВО запускает сериал Велма и назвал исполнительницу главной роли

Минди Калинг / instagram.com/mindykaling/

Американская комедиантка, актриса и сценаристка Минди Калинг сыграет Велму из Скуби Ду в новом сериале на НВО.

Как сообщает Entertainment Weekly, Минди Калинг будет исполнительным продюсером и озвучит главную роль в Велме - новом комедийном мультсериале о "невоспетых и недооцененных мозгах" легендарной команды по разгадыванию тайн.

Сериал Велма описывается как "оригинальная и юмористическая история, разоблачающая сложное и красочное прошлое одной из самых любимых американских разрушителей тайн".

Актриса Минди Калинг известна по сериалу "Офис" и фильму "8 подруг Оушен". Также она озвучивала Брезгливость в экранизации Pixar Головоломка.

Скуби Ду 2019 - смотреть трейлер мультфильма:

Чарли Гранди (Офис) присоединится к Калинг в качестве исполнительного продюсера.