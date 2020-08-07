Истории Аркадии - Netflix готовит еще один мультсериал

Охотники на Троллей - Восстание Титанов / DreamWorks Animation

Мультсериальная вселенная Легенды Аркадии, которая включает сериалы Охотник на Троллей и Трое с небес, пополнился сразу двумя новыми сериалами - Маги и восстание Титанов.

Новый 4 проект выйдет онлайн в 2021 году, сообщает Netflix.

"Охотники на троллей ... 3Below ... Волшебники ... сага завершается в "Охотниках за троллями: Восстание титанов", оригинальном фильме Netflix, который выйдет в 2021 году", - говорится в официальном заявлении.Читайте такжеВолшебники Легенды Аркадии - сюжет, актеры и когда смотреть

Trollhunters... 3 Below... Wizards... the saga concludes in Trollhunters: Rise of the Titans, a Netflix original film coming 2021. pic.twitter.com/lomyDi74qw — Tales of Arcadia: Wizards (@talesofarcadia) August 7, 2020

В сериала пока что не анонсировали сюжет и актерский состав, но по объявлению Netflix, в нем появятся герои из всех предыдущих сериалов саги Истории Аркадии.