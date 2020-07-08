Петровы в гриппе скандального Серебренникова выходят в 2021 году

Кирилл Серебреников снял фильм о том, как российская семья болеет гриппом.
Трейлер нового шедевра Серебренникова с Иваном Дорном и Юрием Колокольниковым анонсирует самые интересные события ленты.
"Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма", - описывают фильм создатели.
Режиссер и автор сценария - Кирилл Серебренников. Фильм снимался по книге Алексея Сальникова. Продюсеры - Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря. Оператор - Владислав Опельянц.
Петровы в гриппе - актеры и роли
- Семен Серзин,
- Чулпан Хаматова,
- Юрий Колокольников,
- Иван Дорн,
- Юлия Пересильд,
- Юрий Борисов,
- Александр Ильин,
- Тимофей Трибунцев
Петровы в гриппе смотреть онлайн трейлер:
Напомним, 26 июня завершилось дело "Седьмой студии", по которому Серебренников обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере — суд признал его виновным и назначил три года условно с выплатой штрафа и возмещением ущерба Министерству культуры.