Петровы в гриппе скандального Серебренникова выходят в 2021 году

Петровы в гриппе / Sony Pictures Ru

Кирилл Серебреников снял фильм о том, как российская семья болеет гриппом.

Трейлер нового шедевра Серебренникова с Иваном Дорном и Юрием Колокольниковым анонсирует самые интересные события ленты.

"Петровы — самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма", - описывают фильм создатели.

Режиссер и автор сценария - Кирилл Серебренников. Фильм снимался по книге Алексея Сальникова. Продюсеры - Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря. Оператор - Владислав Опельянц.

Петровы в гриппе - актеры и роли

Семен Серзин,

Чулпан Хаматова,

Юрий Колокольников,

Иван Дорн,

Юлия Пересильд,

Юрий Борисов,

Александр Ильин,

Тимофей Трибунцев

Петровы в гриппе смотреть онлайн трейлер:

Напомним, 26 июня завершилось дело "Седьмой студии", по которому Серебренников обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере — суд признал его виновным и назначил три года условно с выплатой штрафа и возмещением ущерба Министерству культуры.