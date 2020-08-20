Пиноккио на Netflix - назвали актерский состав фильма

Пиноккио на Netflix / Twitter

Netflix нашел новое занятие для Гильярмо Дель Торо, который купается в лучах славы от премьеры мультсериала Истории Аркадии.

Гильермо дель Торо и Марк Густафсон снимают нового Пиноккио - в очень мрачном стиле, да еще и его действие развернется в Италии начала 1930-х годов — во времена режима Бенито Муссолини.

Каких именно персонажей сыграет большинство актеров, пока что не уточняют. Известно лишь, что роль самого Пиноккио исполнит дебютант Грегори Манн, Сверчка — Юэн Макгрегор, а столяра Джепетто — Дэвид Брэдли, который играл в Игре престолов, Штамме, Докторе Кто, Гарри Поттере и Изгоняющем дьявола. Остальных актеров назвали без их ролей.Читайте такжеИстории Аркадии - Netflix готовит еще один мультсериал

Пиноккио на Netflix - актеры

Тильда Суинтон,

Кристоф Вальц,

Финн Вулфард,

Кейт Бланшетт,

Джон Туртурро,

Рон Перлман,

Тим Блейк Нельсон,

Берн Горман.

Музыку к фильму напишет Александр Деспла, со-режиссером Тель Торро выступает Марк Густафсон. Продюсеры фильма — Лиза Хенсон из The Jim Henson Company, Алекс Балкли и Кори Камподонико из ShadowMachine, и студия Exile Entertainment.

Пиноккио на Netflix

Netflix планирует выпустить фильм не только на платформе, но и в кинотеатрах.