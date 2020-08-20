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Пиноккио на Netflix - назвали актерский состав фильма

20 августа 2020, 11:12

Появились подробности нового проекта Netflix, Пиноккио, который для телесервиса снимает Гильермо дель Торо.

Пиноккио на Netflix
Пиноккио на Netflix / Twitter

Netflix нашел новое занятие для Гильярмо Дель Торо, который купается в лучах славы от премьеры мультсериала Истории Аркадии.

Гильермо дель Торо и Марк Густафсон снимают нового Пиноккио - в очень мрачном стиле, да еще и его действие развернется в Италии начала 1930-х годов — во времена режима Бенито Муссолини.

Каких именно персонажей сыграет большинство актеров, пока что не уточняют. Известно лишь, что роль самого Пиноккио исполнит дебютант Грегори Манн, Сверчка — Юэн Макгрегор, а столяра Джепетто — Дэвид Брэдли, который играл в Игре престолов, Штамме, Докторе Кто, Гарри Поттере и Изгоняющем дьявола. Остальных актеров назвали без их ролей.Читайте такжеИстории Аркадии - Netflix готовит еще один мультсериал

Пиноккио на Netflix - актеры

  • Тильда Суинтон,
  • Кристоф Вальц,
  • Финн Вулфард,
  • Кейт Бланшетт,
  • Джон Туртурро,
  • Рон Перлман,
  • Тим Блейк Нельсон,
  • Берн Горман.

Музыку к фильму напишет Александр Деспла, со-режиссером Тель Торро выступает Марк Густафсон. Продюсеры фильма — Лиза Хенсон из The Jim Henson Company, Алекс Балкли и Кори Камподонико из ShadowMachine, и студия Exile Entertainment.

Пиноккио на Netflix
Пиноккио на Netflix

Netflix планирует выпустить фильм не только на платформе, но и в кинотеатрах.

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