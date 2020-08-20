Пиноккио на Netflix - назвали актерский состав фильма

Появились подробности нового проекта Netflix, Пиноккио, который для телесервиса снимает Гильермо дель Торо.
Netflix нашел новое занятие для Гильярмо Дель Торо, который купается в лучах славы от премьеры мультсериала Истории Аркадии.
Гильермо дель Торо и Марк Густафсон снимают нового Пиноккио - в очень мрачном стиле, да еще и его действие развернется в Италии начала 1930-х годов — во времена режима Бенито Муссолини.
Каких именно персонажей сыграет большинство актеров, пока что не уточняют. Известно лишь, что роль самого Пиноккио исполнит дебютант Грегори Манн, Сверчка — Юэн Макгрегор, а столяра Джепетто — Дэвид Брэдли, который играл в Игре престолов, Штамме, Докторе Кто, Гарри Поттере и Изгоняющем дьявола. Остальных актеров назвали без их ролей.Читайте такжеИстории Аркадии - Netflix готовит еще один мультсериал
Пиноккио на Netflix - актеры
- Тильда Суинтон,
- Кристоф Вальц,
- Финн Вулфард,
- Кейт Бланшетт,
- Джон Туртурро,
- Рон Перлман,
- Тим Блейк Нельсон,
- Берн Горман.
Музыку к фильму напишет Александр Деспла, со-режиссером Тель Торро выступает Марк Густафсон. Продюсеры фильма — Лиза Хенсон из The Jim Henson Company, Алекс Балкли и Кори Камподонико из ShadowMachine, и студия Exile Entertainment.
Netflix планирует выпустить фильм не только на платформе, но и в кинотеатрах.