Питер Пэн и Алиса в Стране чудес - актеры, сюжет и описание фильма

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес / кадр из фильма

В Украине 26 ноября состоится премьера фильма Питер Пэн и Алиса в Стране чудес а Анджелиной Джоли, который должен переосмыслить сказки сразу двоих знаменитых писателей, а также показать, каким был расизм несколько столетий назад.

Брэнда Чепмен и Марисса Гудхилл решили, что пора что-то менять в этом мире, и подготовили сценарий чтобы снять фильм "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", где Питер и Алиса - брат и сестра, и они темнокожие, воспитывает их белая мама, а папа - "Лорд" в Великобритании.

Тем не менее, съемками занималось сразу очень много компаний - Endurance Media, Hammerstone Studios, Lakeview Entertainment, TinRes Entertainment, ACE Pictures Entertainment, Fred Films и Yoruba Saxon Productions.

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес - сюжет

Сюжет нового фильма Питер Пэн и Алиса гласит, что прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой, а их приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. Учитывая хронологические рамки фильма, семья усиленно подвергается расистскому преследованию на фоне которого дети придумывают себе иные миры.

С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, дети никогда не забывали мечтать, и придумали Безумного Шляпника и Красную Королеву, фею Динь-Динь и капитана Крюк – этими персонажами стали люди, с которыми встречалась их сеьмя.

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес - актеры и роли

Анджелина Джоли — Роуз Литтлтон

Дэвид Ойелоуо — Джек

Джордан А. Нэш — Питер

Кейра Чанса — Алиса

Майкл Кейн — Чарли

Гугу Мбата-Роу — взрослая Алиса Литтлтон

Анна Чэнселлор — Элеонор Морроу

Дерек Джекоби — Мистер Браун

Кларк Питерс — Хаттер

Дэвид Гяси — Капитан Джеймс

Дэмиан О’Хейр — Доктор Ричардс

Роджер Эштон-Гриффитс

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес смотреть трейлер:

По информации самих создателей фильма, это приквел Питера Пэна 2003 года от Universal и Алисы в стране Чудес 2010 от Disney.