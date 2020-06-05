Появились подробности съемок сериала Fake! на Новом канале

Сериал Фейк / Fake / Новый канал

Новый сериал Fake / Фейк расскажет о фальшивой жизни через фильтры в Instagram. Молодые актеры из сериалов Новенькая и Перші Ластівки сыграют блогеров и мажоров, которые радуются жизни преимущественно только на свою камеру.

О том, как проявилась идея снимать сериал Fake / Фейк, и как проходят съемки на карантине, рассказали создатели сериала Новому каналу.

"Идея снять свой веб-сериал пришла еще осенью 2019 года. Мы хотели создать что-то легкое и комедийное, при этом поднять актуальную для молодой аудитории Нового канала тему – зависимость от социальных сетей", - рассказала рассказывает Оксана Касаткина, шоураннер Fake.

В сериале поЧитайте такжеСериал Фейк - актеры, саундтрек и съемки нового проектапытаются показать, как живут блогеры за экраном телефона.

"Жизнь многих блогеров мы видим через фильтры Instagram – все стильно, яркой, красиво. Как все на самом деле, с какими трудностями они сталкиваются, как с ними справляются, где живут – это чаще всего не выносится в ленту соцсетей. О том, как это – казаться, а не быть, наш сериал. Из-за фейковой жизни, которую придумала себе главная героиня, она со своей подругой постоянно попадает в нелепые, смешные, трудные ситуации, из которых ей каждый день приходится искать выход. В сериале есть и любовная линия, которая рассказывает о том, что в погоне за яркой картинкой мы не замечаем близких и надежных людей рядом", - объяснила она.

Над созданием сценария работала digital-команда Нового канала вместе со сценаристом Инной Мельник (креативным продюсером сериалити Киев днем и ночью) и режиссером-постановщиком Андреем Оленичем (Топ-модель по-украински).

Сериал Фейк / Fake будет выходить в формате веб-сериала, и неискушенным в этой сфере объяснили, в чем разница.

Сериал Фейк / Fake / Новый канал

"Отличие веб-сериала от обычного – в определенных привилегиях: все можно сделать более свободно, открыто, без оглядки на то, понравится ли целевой аудитории телеканала. Для меня главная задача – снять весело, органично, динамично, чтобы все сцены и герои были живыми. У нас стремительный сценарий: 8-15 минут – и мы проглотили серию, 1-2 минуты – и сцена закончилась. Весело – это главное слово этого сериала", – говорит Андрей Оленич, режиссер-постановщик Fake, бывший креативный продюсер StarLightMedia

Оксана Касаткина рассказала, что в условиях карантина совещания по сериалу проводились в Zoom, и по скайпу, а роли прорабатывались по всем возможным видам видеосвязи.

Кроме того, на съемках соблюдаются все предосторожности по карантинным мерам - дистанция, маски, антисептики.

Пока что дата выхода веб-сериала Фейк / Fake не называется - съемки стартовали только 4 июня.