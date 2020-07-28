Поездка в Америку 2 - дата выхода, актеры и сюжет фильма

Поездка в Америку 2 - дата выхода / Paramount Pictures

Крейг Брюэр снял новый фильм-сиквел знаменитой Поездки в Америку с Эдди Мерфи. Знаменитый американский комедийный актер возвращается в продолжении, но только в этот раз в роли папы - у него обнаруживается неожиданный ребенок в США.

По сюжету отстраненный после событий первого фильма, бывший принц Аким Джоффер (Эдди Мерфи) собирается стать Королем Замунды, когда он обнаруживает, что у него есть сын, о котором он никогда не знал, и живет он в Америке - уличный опытный уроженец Квинса по имени Лавелль (Джермейн Фаулер). Уважая желание своего умирающего отца (Джеймса Эрла Джонса), наследный принц Аким и Семми (Арсенио Холл) снова отправились в Америку.

Поездка в Америку 2 - актеры и роли

Эдди Мерфи - Принц Аким Джоффер, принц Замунды

Мерфи также играет Рэнди Уотсона, соул-певца с вымышленной группой Sexual Chocolate.

Арсенио Холл - Семми, лучший друг и помощник Акима.

Джермейн Фаулер - Лавель, сын Акима.

Лесли Джонс - мать Лавель.

Шари Хедли - Лиза Макдауэлл, жена Акима, в которую он влюбился во время своей первой поездки в Америку.

Джон Амос - Клео Макдауэлл, работодатель Акима и тесть и отец Лизы

Трейси Морган - Рим, дядя Лавель.

Уэсли Снайпс - генерал Иззи

Джеймс Эрл Джонс - король Джафф Джоффер, больной отец Акима и король Замунды.

Луи Андерсон - Морис, сотрудник среднего звена в ресторане Макдауэлла.

Ванесса Белл Кэллоуэй - Имани Иззи

Рик Росс - сам себя

Кики Лейн - Мика Джоффер, первая дочь Акима

Номзамо Мбата

Гарсель Бове - Носитель роз

В Украине фильм поездка в Америку 2 должен выйти 17 декабря 2020, но дата выхода еще может поменяться из-за коронавируса.