Пол Беттани рассказал о размерах и цвете пениса Вижна

ВандаВижн / кадр из шоу

В недавнем чате с Джошем Хоровицем из MTV Пол Беттани погрузился в самую гущу подробностей о предстоящем сериале, и затронул тему гениталий Вижена.

Его сравнили с Доктором Манхеттеном, который предпочитал наготу и также часто светил гениталиям, пишет Comic Book.

Во время интервью Джош попытался сравнить сериал с Хранителями - из-за Доктора Манхеттена. Но Пол Беттани намекнул, что Disney снимают фильмы и сериалы для детей, так что наготы как таковой не будет.

"Нет, так сказать наготы нет, но я думаю, что люди могут ответить на этот вопрос для себя о том, есть ли у него [есть пенис] или нет. Вижн может изменить его плотность, так что вот оно что", - сказала Беттани.Читайте такжеВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

Но тот факт, что в Мстителях явно был намек на сексуальные отношения между Алой ведьмой и Вижном не давал покоя ведущему, и он расспрашивал далее - кроме размера ему стало интересно о цвете половых органов у Вижна.

"Он фиолетовый", - сказал Беттани и застеснялся.

Также он раскрыл интригу по поводу событий сериала.

Беттани рассказал, что Ванда Вижн будет отдавать дань уважения практически каждому десятилетию истории сериалов.

"Это 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е и все остальные. Мы попадаем в Marvel Cinema Universe , в реальном мире", - пообещал он.

Напонмим, что сериал ВандаВижн выходит в январе 2021 года