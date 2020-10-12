Появилась дата выхода в Украине фильма Главный герой

Фильм Главный герой (Free guy) с Райаном Рейнольдсом наконец получил дату выхода и трейлер в Украине.
Фильм Free Guy, который в России перевели как Главный герой, в Украине выходит под названием персонаж 10 декабря 2020.
Райан Рейнольдс снова снимается в комедийном фантастическом боевике, в который пригласили целый каст знаменитых актеров.
Герой Рейнольдса неожиданно осознанет что он - персонаж компьютерной игры, и начинает ломать "четвертую стенку".
Фильм Главный герой - сюжет
По сюжету, парень по имени Гай (Райан Рейнольдс) работает кассиром в крупном банке. В его отлаженной жизни не бывает неожиданностей. Однажды его банк грабят 17 раз подряд. Тогда Гай понимает, что все, что его окружает - это мастерски спланированная кем-то видеоигра, в которой он второстепенный персонаж-нпс которого еще и ограбили 17 раз подряд.
Виртуальный мир, в котором он живет, дает возможность игроку делать что ему вздумается. Несмотря на такие "выгодные" условия пребывания в этом мире, где он уже перестал быть НПС, Гай решает вырваться из игры. А заодно освободить и весь мир от пребывания в призрачной реальности.
Фильм Главный герой - актеры и роли
Райан Рейнольдс — Гай
Джоди Комер — Милли
Джо Кири — Кейс
Тайка Вайтити — Антуан
Уткарш Амбудкар — Маузер
Лил Релл — Бадди
Оуэн Бурк — грабитель банка
Хайди Гэрроу
Кайла Колфилд
Главный герой 2020 смотреть трейлер с украинским переводом:
Режиссер фильма - Шон Леви, продюсер - Райан Рейнольдс.
Смотреть фильм главный герой в Украине можно будет в кинотеатрах с 10 декабря.