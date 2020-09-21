Появился первый официальный трейлер сериала ВандаВижн

ВандаВижн 2020 - первый трейлер смотреть видео / кадр из трейлера

В первом трейлер нового сериала Disney ВандаВижн появились кадры, которых ранее не было в промо-роликах.

Кроме того, что создатели сериала ВандаВижн показали, что мир сериала происходит в голове у Ванды, и что Вижн в них - частично сохранившееся его сознание, в ролике появились кадры происходящего в реальном мире параллельно с событиями сериала.

Пока Красная Ведьма создает фантастические сценарии и псевдомиры у себя в голове в реальном мире происходят некие убийства.

Кроме того, в трейлер подняли тему беременности и детей Ванды и Вижна - как ранее анонсировали в Marvel - их дети появятся в новых фильмах следующего киноэтапка развития вселенной, но в сериале они таки тоже будут показаны.Читайте такжеВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

ВандаВижн первый официальный трейлер смотреть онлайн видео:

Напомним, сериал ВандаВижн выходит в конце 2020 года, но точной даты выхода на момент конца сентября все еще не незвали.