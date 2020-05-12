Проклятие Начало - дата выхода и трейлер хоррор-сериала

На Netflix выходит новый сериал по популярной киновселенной - Проклятие. В условиях карантина его довольно быстро отсняли, и уже назначили дату выхода.
Новый сериал на Netflix - Проклятие: Начало выходит в июле 2020 - окончательный постпродашн и монтаж производились (и еще будут месяц доводиться до толку) во время коронавирусной пандемии в мире.
Продюсер фильмов Такасигэ Итисэ и создатель Звонка Хироси Такахаси написали сценарий для сериала.
Оригинальное название Ju-On: Origins / Ju-On: Noroi no Ie переводится как Проклятие: Истоки, но сам же стримминговый сервис решает, как адаптировать перевод для стран.
К талантливым сценаристам надо работой присоединился режиссер постановщик мелодрамы Се Миякэ.
Проклятие Начало - актеры
- Ёсиёси Аракава – Оджима;
- Юина Куросима – Харука;
- Ририка;
- Кёки Осамура;
- Май Такахаши;
- Кай Иноваки;
- Рюшин Тей;
- Юя Мацууро;
- Кахо Цучимура;
- Токио Эмото;
- Нобуко Сендо;
- Кана Курасина
Проклятие Начало - сюжет
В центре сюжета окажется начинающая актриса - Харука, которая слышит странные шаги в своем доме. Она уже не понимает, правда это, или галлюцинации, и находит решение в лице охотника за паранормальным со своим шоу - Оджиме. Физик-телеведущий начинает свои проверки "дома с призраками", и приходит к неожиданным результатам.
Проклятие Начало смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Сериал Проклятие Начало выходит на Netflix 3 июля.