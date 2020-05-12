Проклятие Начало - дата выхода и трейлер хоррор-сериала

Проклятие Начало - дата выхода и актеры / Netflix

Новый сериал на Netflix - Проклятие: Начало выходит в июле 2020 - окончательный постпродашн и монтаж производились (и еще будут месяц доводиться до толку) во время коронавирусной пандемии в мире.

Продюсер фильмов Такасигэ Итисэ и создатель Звонка Хироси Такахаси написали сценарий для сериала.

Оригинальное название Ju-On: Origins / Ju-On: Noroi no Ie переводится как Проклятие: Истоки, но сам же стримминговый сервис решает, как адаптировать перевод для стран.

К талантливым сценаристам надо работой присоединился режиссер постановщик мелодрамы Се Миякэ.

Проклятие Начало - актеры

Ёсиёси Аракава – Оджима;

Юина Куросима – Харука;

Ририка;

Кёки Осамура;

Май Такахаши;

Кай Иноваки;

Рюшин Тей;

Юя Мацууро;

Кахо Цучимура;

Токио Эмото;

Нобуко Сендо;

Кана Курасина

Проклятие Начало - сюжет / Netflix

Проклятие Начало - сюжет

В центре сюжета окажется начинающая актриса - Харука, которая слышит странные шаги в своем доме. Она уже не понимает, правда это, или галлюцинации, и находит решение в лице охотника за паранормальным со своим шоу - Оджиме. Физик-телеведущий начинает свои проверки "дома с призраками", и приходит к неожиданным результатам.

Проклятие Начало смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сериал Проклятие Начало выходит на Netflix 3 июля.