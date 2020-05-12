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Проклятие Начало - дата выхода и трейлер хоррор-сериала

12 мая 2020, 13:38

На Netflix выходит новый сериал по популярной киновселенной - Проклятие. В условиях карантина его довольно быстро отсняли, и уже назначили дату выхода.

Проклятие Начало - дата выхода и актеры
Проклятие Начало - дата выхода и актеры / Netflix

Новый сериал на Netflix - Проклятие: Начало выходит в июле 2020 - окончательный постпродашн и монтаж производились (и еще будут месяц доводиться до толку) во время коронавирусной пандемии в мире.

Продюсер фильмов Такасигэ Итисэ и создатель Звонка Хироси Такахаси написали сценарий для сериала.

Оригинальное название Ju-On: Origins / Ju-On: Noroi no Ie переводится как Проклятие: Истоки, но сам же стримминговый сервис решает, как адаптировать перевод для стран.

К талантливым сценаристам надо работой присоединился режиссер постановщик мелодрамы Се Миякэ.

Проклятие Начало - актеры

  • Ёсиёси Аракава – Оджима;
  • Юина Куросима – Харука;
  • Ририка;
  • Кёки Осамура;
  • Май Такахаши;
  • Кай Иноваки;
  • Рюшин Тей;
  • Юя Мацууро;
  • Кахо Цучимура;
  • Токио Эмото;
  • Нобуко Сендо;
  • Кана Курасина

Проклятие Начало
Проклятие Начало - сюжет / Netflix

Проклятие Начало - сюжет

В центре сюжета окажется начинающая актриса - Харука, которая слышит странные шаги в своем доме. Она уже не понимает, правда это, или галлюцинации, и находит решение в лице охотника за паранормальным со своим шоу - Оджиме. Физик-телеведущий начинает свои проверки "дома с призраками", и приходит к неожиданным результатам.

Проклятие Начало смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сериал Проклятие Начало выходит на Netflix 3 июля.

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