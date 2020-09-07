Ридли Скотт снимает новый фильм по вселенной Чужих

Чужой / кадр из фильма Чужой 1979

Создатель Чужих, и их продолжения в виде фильмов "Прометей" и "Чужой: Завет" Ридли Скотт признался, что не исчерпал свой талант, и готовит еще один фильм по франшизе.

Ридли Скотт в интервью о новом сериале Воспитанные волками рассказал о съемках нового фильма по вселенной Чужих изданию Forbes.

По словам режиссера, он не будет таким как Прометей и Завет, и пообещал "не придумывать заново колесо".

"Фильм в работе. Мы пошли по одному из путей и попытались заново изобрести колесо в Завете и Прометее. Читайте такжеВоспитанные волками - что известно про новый сериал HBOВряд ли мы вернемся к ним снова, потому что Прометей все как следует перетряхнул. Ты все время задаешь фундаментальные вопросы вроде "Не устали ли люди от Чужого, фейсхаггеров и грудоломов? Может, стоит придумать заново все эти кровавые штуки и использовать слово "Чужой" как название франшизы?". Это всегда основополагающий вопрос", - туманно намекнул он на новый фильм.

Напомним, что фильмы "Прометей" и "Чужой: Завет" вызвали бурю обсуждения в сети, когда вышли, и Ридли Скотт даже комментировал их смысл.

"Я по-прежнему считаю, что Чужому есть куда двигаться в плане развития и запаса хода у него достаточно, но при этом нам надо не стоять на месте, а развиваться. Когда я снимал первый фильм, я задавался многими вопросами: "Для чего было создано это существо и почему оно путешествовало на этом, как я считал, боевом корабле с грузом этих яиц? Какова была цель создания всего этого — этой машины и яиц?" Я думаю, что центральной идеей будущего фильма должны быть вопросы "кто", "почему" и с "какой целью", - добавил он.

Сейчас на экраны телеканала НВО вышел новый сериал Ридли Скотта - Воспитанные волками, который снова поднимает морально-этические и религиозные темы.