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Роковой Патруль на HBO продлили на 3 сезон

14 сентября 2020, 12:55

Сериал Роковой патруль продлили на 3 сезон - он будет выходить на платформе HBO Max - совместном проекте Warner Bros и HBO.

Роковой патруль
Роковой патруль / DC

Сериал Роковой патруль продлили на 3 сезон несмотря на карантин и трудности со съемками.

После премьеры 2 сезона сериала Роковой патруль, DC продлили сериала на 3 сезон. Его покажут на HBO Max — предыдущие два транслировали в DC Universe, пишет Variety

"От имени замечательного актерского состава, сценаристов и съемочной группы мы очень рады и благодарны за возможность вернуться в "Роковое поместье". И мы особенно благодарны нашим партнерам из Berlanti Productions, Warner Bros Television, DC Universe и, конечно же, HBO Max", - прокомментировал исполнительный продюсер Джереми Карвер.

Во втором сезона герои сериала не только снова спасали мир, но и боролись с предательством своего ближайшего друга и соратника.Читайте такжеРоковой патруль 2 - дата выхода и список актеров

"Doom Patrol появился на HBO Max с уже большой и страстной фанатской базой и стал одним из самых просматриваемых сериал Max Originals на платформе. Сериал хорошо вписывается в наше портфолио, и мы рады дать зеленый свет третьему сезону, чтобы продолжить этот особый стиль повествования, который так хорошо находит отклик у критиков и фанатов", - сказала Сара Обри, руководитель отдела оригинального контента HBO Max.

Создатели сериала - Карвер, Грег Берланти, Сара Шехтер, Крис Дингесс и Джефф Джонс. Сериал основан на персонажах, созданных для DC Арнольдом Дрейком, Бобом Хейни и Бруно Премиани.

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