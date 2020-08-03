Сценарист Castlevania покидает проект из-за домогательств

Castlevania 4 сезон / Netflix

Один из создателей сериала Castlevania Уоррен Эллис закончил работу на 4 сезоном, и покидает шоу.

Причина ухода Уоррена - обвинения от десятков людей в домогательствах, пишет The Hollywood Reporter.

Жертвы домогательств Эллиса создали страницу в сети, на которой написали обвинения в его адрес. Всего набралось около 60 жертв домогательств и манипуляций Уоррена Эллиса.

Сам Эллис уже ответил на обвинения и расплывчато заявил, что хотя в своей жизни он принял ряд плохих решений, он никогда не чувствовал, что имеет достаточно власти для манипуляции.

Эллис якобы "никогда сознательно никого не принуждал, не манипулировал и не оскорблял".Читайте такжеCastlevania 4 сезон - дата выхода и трейлер

Тем не менее, автор комиксов "Глобальная частота", соавтор "Трансметрополитен" а также, один из сценаристов Dead Space Уоррен Эллис прекратил работу с Netflix.

По информации ТHR , Уоррен успел дописать сценарий 4 сезона Castlevania, который выйдет в 2021 году. Если сериал получит продолжение, сценарист у него уже будет другой.