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Сериал Академия Амбрелла продлили на 3 сезон - какой график съемок

9 ноября 2020, 12:31

Телесервис Netflix развивает дальше франшизу с Академией Амбрелла, и готовится к съемкам 3 сезона.

Академия Амбрелла 3 сезон
Академия Амбрелла 3 сезон / Netflix

Сериал Академия Амбрелла все же получил продолжение, и 3 сезон будут снимать с начала 2021 года. При этом дата выхода неизвестна, потому что планы могут поменяться из-за коронавируса.

Netflix пока официально не продлили сериал, пишет What's on Netflix.

Третий сезон Академии Амбрелла официально не анонсирован Netflix, но, как сообщается, съемки шоу все равно начнутся в начале 2021 года. График съемок появился на страницах издания Production Weekly, которое не доступно бесплатно в Сети.

Согласно их информации, съемки 3-го сезона Академии Амбрелла намечены на февраль 2021 года. Как сообщается, съемки новой серии эпизодов начнутся 1 февраля 2021 года, а завершение всего сезона ожидается к концу августа.Читайте такжеАкадемия Амбрелла 2 сезон - обзор на сериал Netflix

То, то планируются съемки сериала Академии Амбрелла, еще не значит, что сериал официально продлен, или не будет отменен, потому что сериал Glow был весьма популярен, но уже после официального продления и назначения съемок был отменен без объяснения причин.

Напомним, что Netflix приостановили съемки другого своего сериала - Ведьмак-2, из-за эпидемии коронавируса на съемочной площадке.

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