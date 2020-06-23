Fake - Аня Остапенко научит как смеятся, если не смешно

Анна Остапенко - Fake / Пресс-служба

Съемки первого веб-сериала StarLightMedia Fake / Фейк не обошлись без курьезов. Режиссеру Андрею Оленичу пришлось задействовать самые невероятные средства, чтобы рассмешить актрису для сцены.

Съемки сериала Fake, который Новый канал выпустит в YouTube уже этим летом, в разгаре. Творческая команда во главе с режиссером Андреем Оленичем продолжает работать над созданием комедийного молодежного сериала о фальшивой жизни в Instagram. На площадке царит дружеская и веселая атмосфера, не обходится и без курьезов, и как оказалось, один из них - смех без причины.

Во время съемки одной из сцен всей съемочной площадке пришлось смешить актрису Аню Остапенко,Читайте такжеСериал Fake - актеры, саундтрек и съемки нового проекта игравшую главную героиню Лизу. Кадр, в котором Аня должна долго хохотать, снимался более часа — Андрей Оленич пытался сделать сцену максимально естественной и непринужденной.

"У меня уже были сцены со смехом, но не такие продолжительные, так что мне казалось, что никаких проблем с этим у меня нет. Оказалось, что есть. Я очень счастлива, что работаю с Андреем: каждый второй режиссер начал бы кричать, что я профнепригодна и задерживаю съемки, а он относится ко всему очень лояльно. Чтобы рассмешить, мне под волосами спрятали наушники и Андрей включал разные видео — запись детского смеха, монолог какого-то смешного испанца", — призналась Аня Главреду.

Аня Остапенко Fake / пресс-служба

Но "прорвало" на смех Аню, когда актриса Лилия Цвеликова (играет подругу Лизы Валю) начала корчить рожицы во время их диалога.

"Я видела, что вся команда еле сдерживается от смеха, и стало так смешно! Энергетически очень чувствуется, когда кто-то подсмешивается внутри — это заразное чувство, поэтому все и получилось", — добавила актриса.

Что это была за сцена и как ее отыграла Аня Остапенко, вы увидите уже в первых сериях сериала Fake.

Напомним, Новый канал с 4 июня начал съемки сериала Fake, который впервые выйдет только на Youtube Новый канал. Как стало известно, Главреду, сериал выйдет в июле 2020.