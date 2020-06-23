Fake - Аня Остапенко научит как смеятся, если не смешно

Съемки первого веб-сериала StarLightMedia Fake / Фейк не обошлись без курьезов. Режиссеру Андрею Оленичу пришлось задействовать самые невероятные средства, чтобы рассмешить актрису для сцены.
Съемки сериала Fake, который Новый канал выпустит в YouTube уже этим летом, в разгаре. Творческая команда во главе с режиссером Андреем Оленичем продолжает работать над созданием комедийного молодежного сериала о фальшивой жизни в Instagram. На площадке царит дружеская и веселая атмосфера, не обходится и без курьезов, и как оказалось, один из них - смех без причины.
Во время съемки одной из сцен всей съемочной площадке пришлось смешить актрису Аню Остапенко,Читайте такжеСериал Fake - актеры, саундтрек и съемки нового проекта игравшую главную героиню Лизу. Кадр, в котором Аня должна долго хохотать, снимался более часа — Андрей Оленич пытался сделать сцену максимально естественной и непринужденной.
"У меня уже были сцены со смехом, но не такие продолжительные, так что мне казалось, что никаких проблем с этим у меня нет. Оказалось, что есть. Я очень счастлива, что работаю с Андреем: каждый второй режиссер начал бы кричать, что я профнепригодна и задерживаю съемки, а он относится ко всему очень лояльно. Чтобы рассмешить, мне под волосами спрятали наушники и Андрей включал разные видео — запись детского смеха, монолог какого-то смешного испанца", — призналась Аня Главреду.
Но "прорвало" на смех Аню, когда актриса Лилия Цвеликова (играет подругу Лизы Валю) начала корчить рожицы во время их диалога.
"Я видела, что вся команда еле сдерживается от смеха, и стало так смешно! Энергетически очень чувствуется, когда кто-то подсмешивается внутри — это заразное чувство, поэтому все и получилось", — добавила актриса.
Что это была за сцена и как ее отыграла Аня Остапенко, вы увидите уже в первых сериях сериала Fake.
Напомним, Новый канал с 4 июня начал съемки сериала Fake, который впервые выйдет только на Youtube Новый канал. Как стало известно, Главреду, сериал выйдет в июле 2020.