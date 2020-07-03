Сериал Fallout - создатели Мира Дикого Запада экранизируют игру

Сериал Fallout / Amazon

Компании Amazon Studios и Bethesda Softworks официально анонсировали экранизацию Fallout.

Судя по всему, речь идет о сериале. Проектом займётся студия Kilter Films, известная по сериалам В поле зрения и Мир Дикого Запада.

Продюсерами выступят геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард и глава издательства Джеймс Олтман.

В своем заявлении Джонатан Нолан и Лиза Джой отметили, что являются поклонниками Fallout.

"Каждая часть этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли провести с семьей или друзьями", - прокомментировали они.Читайте такжеСериал Великая продлили на 2 сезон

В сети появился официальный тизер предстоящего проекта.

Пока что нет информации о дате выхода сериала Fallout, сюжете и каких-либо актерах.

Напомним, что Fallout — серия постапокалиптических компьютерных ролевых игр, действия которых разворачиваются после ядерной войны на территории США. Последняя часть серии, Fallout 76, вышла в 2018 году для PC, PS4 и Xbox One.