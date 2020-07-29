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Папик 2 сезон - в Одессе начались съемки продолжения сериала

29 июля 2020, 12:25

Студия Квартал 95 снимает второй сезон нашумевшего сериала Папик с Дарьей Петрожицкой и Станиславом Бокланом.

Сериал Папик 2 сезон
Сериал Папик 2 сезон - Петрожицкая и Боклан на съемках / Instagram

Сериал Папик не просто получит 2 сезон - начались официальный съемки сериала, и кроме того, что сменились декорации, и город съемок, шоуранеры добавили новых актеров в сериал.

О том, что начались съемки Сериала Папик 2, рассказали актеры в Instagram, и появился пост на официальной странице Квартал 95.

"Друзья, у нас очень крутые новости! Сегодня под Одессой стартовали съемки одного из самых ожидаемых проектов года - второго сезона вашего любимого сериала Папик", - говорится в сообщении.

Также появились фото и комментарии создателей сериала, который так понравился украинцам.Читайте такжеСериал Папик 2 сезон: когда выйдет продолжение сериала

"В прошлом году мы неплохо поработали, и прямым следствием той работы является второй сезон. Я очень надеюсь, даже не так, я уверен, что это будет также прекрасно, даже лучше", - сказал режиссер Андрей Яковлев во время традиционного разбиения тарелки после первого отснятого кадра.

Сериал Папик 2 сезон
Сериал Папик 2 сезон / Квартал 95

Сюжет 2 сезона Папика перенесет нас в события посте того, как Дед вышел из тюрьмы. Лиза поддерживает с ним связь, но за это время у них с Эльдаром появились свои проблемы, как и у Деда свои - которые девушка и Папик снова будут решать вместе.

Сериал Папик 2 сезон
Сериал Папик 2 сезон - Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая / Квартал 95

"Отказаться от работы с таким режиссером и с такой командой было бы очень глупо, поэтому я с удовольствием снова согласился на этот проект. Я ждал, что авторы снова напишут замечательный сценарий, и в этом я не ошибся. Пока рано, конечно, зарекаться, но мне очень хочется, чтобы второй сезон получился еще круче, чем первый", - рассказывает народный артист Украины Стас Боклан.

Сериал Папик 2 сезон
Сериал Папик 2 сезон / Квартал 95

"Не буду скрывать, я, как и многие зрители, очень ждала продолжения этой истории. Но режиссер Андрей Яковлев даже нам, актерам, тоже не раскрывает всей интриги второго сезона. Пока могу рассказать, что в продолжении зрители увидят семью моей героини и узнают наконец, почему она стала такой", - признается актриса Дарья Петрожицька.

Кроме уже полюбившихся героев в исполнении Стаса Боклана, Дарья Петрожицькой и Эльдара Кабирова, во втором сезоне сериала также сыграют Анна Кошмал, Дмитрий Суржиков, Алексей Тритенко и другие. Съемки сериала пройдут в нескольких украинских городах и займут несколько месяцев.

Премьера сериала Папик 2 сезон пройдет на канале 1+1.

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