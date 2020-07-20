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Сериал Соколиный глаз снимают создатели Великой

Появился состав шоуранеров предстоящего сериала Соколиный Глаз Disney.

20 июля 2020, 14:19
Сериал Соколиный глаз
Сериал Соколиный глаз - подробности / Кадр из к/ф Война Бесконечности: Финал

Disney отложили сериалы ВанадВижн и Сокол и Зимний Солдат на 2021 год, Но вместо этого приступили к разработке сериала Соколиный глаз - по слухам, не только о Бартоне, но и об его старшей дочке.

Создателей сериала Соколиный глаз назвали в материале The Hollywood Reporter.

Джереми Рене сыграет Соколиного глаза, а с Хейли Стенфилд вели переговоры ради роли Кейт Бишоп - ученицы Клинта Бартона. Однако пока что, кроме того, что Клинта точно исполнит Джереми, Disney не стали подтверждать другие роли в сериале.Читайте такжеВандаВижн - дата выхода, актеры, сюжет и трейлер

Также оставили без ответа и теорию о наследовании дочкой Бартона его лука после смерти.

Часть серий Соколиного глаза снимут Кэти Эллвуд и Эмбер Финлейсон, которые работают под псевдонимами Берт и Берти. До этого они сняли фильм Нулевой отряд для Амазона и отдельные эпизоды сериалов Шучу с Джимом Керри и Великая с Эль Фаннинг.

Кроме того, над Соколиным глазом также поработает Рис Томас, режиссер комедии Лето на Статен-Айленд, части серий Товарища детектива и выпусков Saturday Night Live.

Сценарий пишет Джонатан Игла.

Напомним, что вместо августа и конца 2020 года, сериалы ВандаВижн и Сокол и Зимний Солдат выйдут весной 2021 года.

Сериалы Disney новости шоу бизнеса Marvel
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