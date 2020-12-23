Сериал Темные начала продлили и назвали последний сезон

Темные Начала 3 сезон / HBO

Сериал Темные начала, который снимается по мотивам романов Филиппа Пулмана, продлили на 3 сезон.

Издание Deadline сообщает, что новый третий сезон начнут снимать в 2021 году в Кардиффе в Великобритании.

Создатели сериала уже объявили о желании начать съемки в марте 2021 года, и что он будет снять по мотивам третьей книги Пулмана - она же и последняя в трилогии.

Сначала студии предлагали модную нынче стратегию - сделать из 3 книги 2 сезона, но режиссер и его команда отказались. Джек Торн и команда сценаристов уже работают над сценариями и готовятся к работе весной.

Напомним, что во втором сезоне Темных начал было только 7 серий - из-за коронавирусной пандемии создатели "сжали" сюжет.

Сама история Темных начал в оригинале является аллегорической противоположностью Хроник Нарниии - карикатурно отображается абсурдность общества, построенного на безграничной власти церкви. А также особое внимание уделяется тому, как это общество реагирует на чудеса и магию. В сериале сюжет и персонажей адаптировали под современное общество.

Темные начала 3 сезон - актеры и роли

Дафни Кин - Лира;

Рут Уилсон - Мариса Колтер;

Лин-Мануэль Миранда - Ли Скорсби, аэронавт;

Эрион Бакаре - лорд Карло Бореал;

Джеймс Макэвой - отец Лиры, который представляется ее дядей Лордом Азриэлем;

Рута Гедминтас - Серафина Пеккала;

Амир Уилсон - Уилл Парри;

Эндрю Скотт - полковник Джон Парри;

Симона Кирби - доктор Мэри Мэлоун, глава исследовательской группы по темной материи в Оксфорде.

Джейд Аноука - королева клана ведьм Рута Скади. Она должна объединит силы с Серафиной Пеккала против Магистериума.

Теренс Стэмп - Джакомо Парадизи — старик, который живет в башне Ангелов в мире Читтагацце. Именно он обладает мистическим ножом, способным рассекать миры.

Сериал Темные начала 2 выходил на НВО Max с 16 ноября.