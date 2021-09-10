Сериал Видеть с Джесоном Момоа побил рекорд просмотров

Джейсон Момоа / Getty Images

Второй сезон сериала Видеть вышел на Apple TV+ 27 августа. За две недели он сделал сериал самым популярным на стримминге.

Как сообщает Deadline, сериал Видеть набрал больше всего просмотров на стриминговой платформе Apple TV+.

Как обычно, точные данные рейтингов потоковой передачи недоступны, но, по имеющимся данным, количество просмотров 2-го сезона See за первые две недели выросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом 1-го сезона в США.

Однако, поскольку Apple держит в секрете количество подписчиков на свои услуги, неясно, как расширилась вселенная Apple TV+ с 1 ноября 2019 года, когда была запущена услуга, и 27 августа 2021 года, когда был выпущен второй сезон Видеть в более чем 100 странах.Читайте такжеСоздатели Матрицы Воскрешение наконец показали полноценный трейлер

Главную роль в сериале Видеть выполняет Джейсон Момоа, во втором сезоне к проекту присоединился актер Дэйв Батиста.

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Сюжет сериала Видеть вращается вокруг людей будущего, которые за много лет из-за состояния окружающей среды потеряли возможность видеть. Они привыкли жить и добывать пищу без глаз, но в одном племени у героя Джейсона Момоа рождаются дети, которые могут видеть. Это будоражит все окружающие племена, которые открывают охоту на малышей.

Сериал Видеть создан и написан Стивеном Найтом, исполнительным продюсером вместе с Фрэнсисом Лоуренсом, Питером Чернином, Дженном Топпингом, Джимом Роу и Джонатаном Троппером, который также выступает в роли шоураннера. Продюсируют сериала - Chernin Entertainment и Endeavour Content.