Фильм Кошки 2019 раскритиковал сам создатель

Композитор и создатель мюзикла Кошки разнес по кирпичикам фильм 2019 года, которій уже отличился неудачными спецэффектами.
Американский фильм-мюзикл Кошки, который вышел в декабре 2019 года, наконец получил отзыв от самого Ллойда-Уэббера, который написал оригинальный мюзикл.
Эндрю ЛЛойд-Уэббер считает, что фильм Кошки вышел как минимум странный, пишет Deadline со ссылкой на интервью с композитором.
По его словам, картина вышла как минимум нелепой.
"Проблема фильма в том, что Том Хупер не захотел работать с кем-то из команды оригинального мюзикла", - уверен Ллойд Уэббер.
Как известно, ранее фильм Кошки критиковали за неадекватную хореографию и движения актеров - по задумке создатели пытались приблизить актеров максимально к котам.
Также, критиками и зрителям не понравилась внешность котов - компьютерную графику нещадно поносили на чем свет стоит.
Кроме того, Том Хупер изменил сюжет, и сменил пол и биографию героев мюзикла.
Все это вместе сильно раздосадовало критиков и фанатов оригинального мюзикла.
Напомним, что почитать обзор на фильм Кошки экспертов Главреда можно на сайте.