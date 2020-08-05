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Фильм Кошки 2019 раскритиковал сам создатель

5 августа 2020, 18:39

Композитор и создатель мюзикла Кошки разнес по кирпичикам фильм 2019 года, которій уже отличился неудачными спецэффектами.

Кошки фильм 2019
Кошки фильм 2019 / Universal

Американский фильм-мюзикл Кошки, который вышел в декабре 2019 года, наконец получил отзыв от самого Ллойда-Уэббера, который написал оригинальный мюзикл.

Эндрю ЛЛойд-Уэббер считает, что фильм Кошки вышел как минимум странный, пишет Deadline со ссылкой на интервью с композитором.

По его словам, картина вышла как минимум нелепой.

"Проблема фильма в том, что Том Хупер не захотел работать с кем-то из команды оригинального мюзикла", - уверен Ллойд Уэббер.

Как известно, ранее фильм Кошки критиковали за неадекватную хореографию и движения актеров - по задумке создатели пытались приблизить актеров максимально к котам.

Также, критиками и зрителям не понравилась внешность котов - компьютерную графику нещадно поносили на чем свет стоит.

Кроме того, Том Хупер изменил сюжет, и сменил пол и биографию героев мюзикла.

Все это вместе сильно раздосадовало критиков и фанатов оригинального мюзикла.

Напомним, что почитать обзор на фильм Кошки экспертов Главреда можно на сайте.

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