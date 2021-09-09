Создатели Матрицы Воскрешение наконец показали полноценный трейлер

Матрица 4 / кадр из трейлера

На официальном сайте франшизы Матрица, киностудия Warner Bros. наконец показала полноценный трейлер фильма Матрица: Воскрешение.

Режиссер Лана Вачовски представляет долгожданный четвертый фильм революционной франшизы, которая изменила жанр. В новом фильме воссоединились оригинальные звезды трилогии Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на старых ролях, которые они сделали знаменитыми, - Нео и Тринити.

Матрица Воскрешение - список актеров

Киану Ривз,

Кэрри-Энн Мосс,

Яхья Абдул-Матин II,

Джессика Хенвик,

Джонатан Грофф,

Нил Патрик Харрис,

Приянка Чопра Джонас,

Кристина Риччи,

Тельма Хопкинс,

Эрендира Ибарра,

Тоби Онвумер,

Макс Римельт,

Брайан Дж. Смит,

Джада Пинкетт Смит.

Матрица Воскрешение - сюжет

В трейлере нам показали, что Нео снова в Матрице, и начинает это осознавать - психотерапевт кормит его "синими таблетками", но потом Избранный случайно получает "красную таблетку", и ему объясняют, что на самом деле происходит.

Нео бросается в борьбу с компьютерами, как в первых трех частях.

Лана Вачовски сняла фильм по сценарию Вачовски, Дэвида Митчелла и Александра Хемона. Продюсерами фильма выступили Грант Хилл, Джеймс МакТейг и Лана Вачовски.

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Исполнительными продюсерами выступили Гаррет Грант, Терри Нидхэм, Майкл Салвен, Джесси Эрман и Брюс Берман.

Ее сестра Лилли не стала принимать участие в съемках - ей не понравилась идея фильма.

Матрица Воскрешение смотреть онлайн трейлер:

Фильм Матрица: Воскрешение выходит 23 декабря 2021.