Создатели Матрицы Воскрешение наконец показали полноценный трейлер

После интерактивного тизера вышел трейлер 4 фильма Матрица.
На официальном сайте франшизы Матрица, киностудия Warner Bros. наконец показала полноценный трейлер фильма Матрица: Воскрешение.
Режиссер Лана Вачовски представляет долгожданный четвертый фильм революционной франшизы, которая изменила жанр. В новом фильме воссоединились оригинальные звезды трилогии Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс на старых ролях, которые они сделали знаменитыми, - Нео и Тринити.
Матрица Воскрешение - список актеров
- Киану Ривз,
- Кэрри-Энн Мосс,
- Яхья Абдул-Матин II,
- Джессика Хенвик,
- Джонатан Грофф,
- Нил Патрик Харрис,
- Приянка Чопра Джонас,
- Кристина Риччи,
- Тельма Хопкинс,
- Эрендира Ибарра,
- Тоби Онвумер,
- Макс Римельт,
- Брайан Дж. Смит,
- Джада Пинкетт Смит.
Матрица Воскрешение - сюжет
В трейлере нам показали, что Нео снова в Матрице, и начинает это осознавать - психотерапевт кормит его "синими таблетками", но потом Избранный случайно получает "красную таблетку", и ему объясняют, что на самом деле происходит.
Нео бросается в борьбу с компьютерами, как в первых трех частях.
Лана Вачовски сняла фильм по сценарию Вачовски, Дэвида Митчелла и Александра Хемона. Продюсерами фильма выступили Грант Хилл, Джеймс МакТейг и Лана Вачовски.
Исполнительными продюсерами выступили Гаррет Грант, Терри Нидхэм, Майкл Салвен, Джесси Эрман и Брюс Берман.
Ее сестра Лилли не стала принимать участие в съемках - ей не понравилась идея фильма.
Матрица Воскрешение смотреть онлайн трейлер:
Фильм Матрица: Воскрешение выходит 23 декабря 2021.