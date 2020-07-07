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Старгерл продлили на 2 сезон на другом канале

Сериал Старгерл получил 2 сезон вскоре после начала первого, но сериала медленно но уверенно перебрался на другой канал - CW, знаменитый своими франшизами.

7 июля 2020, 12:54
Старгерл 2 сезон
Старгерл 2 сезон - подробности / DC Universe

Сериал Старгерл покинул канал DC Universe, и теперь будет выходить на телеканале CW, который прославился альтернативной киновлесенной Зеленой стрелы, и показом всех самых популярных сериалов.

Об окончательном решении о переходе и продлении сериала сообщает Deadline.
Сериал Старгерл получил хороший рейтинг, поэтому будет выходить на CW, а потом уже на кале DC. а после окончания трансляции онлай, сериал Старгерл будет доступен на HBO Max.

Судьба сервиса DC Universe остается неясной - из эксклюзивных сериалов остались только Титаны. Болотная тварь была преждевременно закрыта, а Роковой патруль как и первый сезон Старгерл параллельно транслируют на другом сервисе (HBO Max).

Не исключено, что из-за HBO Max DC Universe может и вовсе прекратить работу.Читайте такжеСериал Fallout - создатели Мира Дикого Запада экранизируют игру

Старгерл 2 сезон - актеры и роли

  • Брэк Бэссинджер — Кортни Уитмор / Старгерл
  • Иветт Монреаль — Йоланда Монтес / Дикая кошка
  • Анжелика Вашингтон — Бет Чапел / Доктор МидНайт
  • Кэмерон Геллман — Рик Тайлер / Часовщик
  • Тре Романо — Майк Дуган
  • Джейк Остин Уокер — Генри Кинг-младший
  • Мег ДеЛейси — Синди Бермэн
  • Нил Джексон — Джордан Макент / Сосулька
  • Кристофер Джеймс Бейкер — Генри Кинг-старший / Мозговая волна
  • Эми Смарт — Барбара Уитмор
  • Люк Уилсон — Пэт Дуган / Полосатик / S.T.R.I.P.E.
  • Хантер Сансоне — Кэмерон Макент
  • Генри Томас — Чальз Макнайдер / Доктор МидНайт
  • Джоэл Макхейл — Сильвестр Пембертон / Стармен
  • Эрик Гоинс — Стивен Шарп / Игрок
  • Нил Хопкинс — Лоуренс Крок / Спортмастер
  • Джой Османски — Пола Брукс / Тигрица
  • Хина Хан — Анайя Боуин
  • Джо Кнезевич — Уильям Зарик / Волшебник
  • Марк Эшуорт — Джастин
  • Лу Ферриньо-младший — Рекс Тайлер / Часовщик
  • Брайан Стапф — Тед Грант / Дикий кот
  • Синтия Эванс — Дениз Зарик
  • Нельсон Ли — Доктор Ито / Король драконов

Пока что второй сезон не начали снимать, так что сроки и сюжет 2 сезона неизвестны. Ожидается, что Старгерл 2 сезон выйдет в 2021 году.

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