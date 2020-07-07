Старгерл продлили на 2 сезон на другом канале

Старгерл 2 сезон - подробности / DC Universe

Сериал Старгерл покинул канал DC Universe, и теперь будет выходить на телеканале CW, который прославился альтернативной киновлесенной Зеленой стрелы, и показом всех самых популярных сериалов.

Об окончательном решении о переходе и продлении сериала сообщает Deadline.

Сериал Старгерл получил хороший рейтинг, поэтому будет выходить на CW, а потом уже на кале DC. а после окончания трансляции онлай, сериал Старгерл будет доступен на HBO Max.

Судьба сервиса DC Universe остается неясной - из эксклюзивных сериалов остались только Титаны. Болотная тварь была преждевременно закрыта, а Роковой патруль как и первый сезон Старгерл параллельно транслируют на другом сервисе (HBO Max).

Не исключено, что из-за HBO Max DC Universe может и вовсе прекратить работу.Читайте такжеСериал Fallout - создатели Мира Дикого Запада экранизируют игру

Старгерл 2 сезон - актеры и роли

Брэк Бэссинджер — Кортни Уитмор / Старгерл

Иветт Монреаль — Йоланда Монтес / Дикая кошка

Анжелика Вашингтон — Бет Чапел / Доктор МидНайт

Кэмерон Геллман — Рик Тайлер / Часовщик

Тре Романо — Майк Дуган

Джейк Остин Уокер — Генри Кинг-младший

Мег ДеЛейси — Синди Бермэн

Нил Джексон — Джордан Макент / Сосулька

Кристофер Джеймс Бейкер — Генри Кинг-старший / Мозговая волна

Эми Смарт — Барбара Уитмор

Люк Уилсон — Пэт Дуган / Полосатик / S.T.R.I.P.E.

Хантер Сансоне — Кэмерон Макент

Генри Томас — Чальз Макнайдер / Доктор МидНайт

Джоэл Макхейл — Сильвестр Пембертон / Стармен

Эрик Гоинс — Стивен Шарп / Игрок

Нил Хопкинс — Лоуренс Крок / Спортмастер

Джой Османски — Пола Брукс / Тигрица

Хина Хан — Анайя Боуин

Джо Кнезевич — Уильям Зарик / Волшебник

Марк Эшуорт — Джастин

Лу Ферриньо-младший — Рекс Тайлер / Часовщик

Брайан Стапф — Тед Грант / Дикий кот

Синтия Эванс — Дениз Зарик

Нельсон Ли — Доктор Ито / Король драконов

Пока что второй сезон не начали снимать, так что сроки и сюжет 2 сезона неизвестны. Ожидается, что Старгерл 2 сезон выйдет в 2021 году.