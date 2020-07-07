Старгерл продлили на 2 сезон на другом канале

Сериал Старгерл покинул канал DC Universe, и теперь будет выходить на телеканале CW, который прославился альтернативной киновлесенной Зеленой стрелы, и показом всех самых популярных сериалов.
Об окончательном решении о переходе и продлении сериала сообщает Deadline.
Сериал Старгерл получил хороший рейтинг, поэтому будет выходить на CW, а потом уже на кале DC. а после окончания трансляции онлай, сериал Старгерл будет доступен на HBO Max.
Судьба сервиса DC Universe остается неясной - из эксклюзивных сериалов остались только Титаны. Болотная тварь была преждевременно закрыта, а Роковой патруль как и первый сезон Старгерл параллельно транслируют на другом сервисе (HBO Max).
Не исключено, что из-за HBO Max DC Universe может и вовсе прекратить работу.Читайте такжеСериал Fallout - создатели Мира Дикого Запада экранизируют игру
Старгерл 2 сезон - актеры и роли
- Брэк Бэссинджер — Кортни Уитмор / Старгерл
- Иветт Монреаль — Йоланда Монтес / Дикая кошка
- Анжелика Вашингтон — Бет Чапел / Доктор МидНайт
- Кэмерон Геллман — Рик Тайлер / Часовщик
- Тре Романо — Майк Дуган
- Джейк Остин Уокер — Генри Кинг-младший
- Мег ДеЛейси — Синди Бермэн
- Нил Джексон — Джордан Макент / Сосулька
- Кристофер Джеймс Бейкер — Генри Кинг-старший / Мозговая волна
- Эми Смарт — Барбара Уитмор
- Люк Уилсон — Пэт Дуган / Полосатик / S.T.R.I.P.E.
- Хантер Сансоне — Кэмерон Макент
- Генри Томас — Чальз Макнайдер / Доктор МидНайт
- Джоэл Макхейл — Сильвестр Пембертон / Стармен
- Эрик Гоинс — Стивен Шарп / Игрок
- Нил Хопкинс — Лоуренс Крок / Спортмастер
- Джой Османски — Пола Брукс / Тигрица
- Хина Хан — Анайя Боуин
- Джо Кнезевич — Уильям Зарик / Волшебник
- Марк Эшуорт — Джастин
- Лу Ферриньо-младший — Рекс Тайлер / Часовщик
- Брайан Стапф — Тед Грант / Дикий кот
- Синтия Эванс — Дениз Зарик
- Нельсон Ли — Доктор Ито / Король драконов
Пока что второй сезон не начали снимать, так что сроки и сюжет 2 сезона неизвестны. Ожидается, что Старгерл 2 сезон выйдет в 2021 году.