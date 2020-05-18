Стартрек Странные миры - готовится новый сериал по вселенной

Стартрек Странные миры / CBS

CBS продолжает расширять свою вселенную Звездного пути и начала разработку нового сериала с Стартрек Странные миры.

Сценарий пилотного эпизода нового сериала написали исполнительные продюсеры Star Trek: Discovery Акива Голдсман и Алекс Куртцман, пишет The Hollywood Reporter.

Новый сериал расскажет про приключения Кристофера Пайка, Спока и первой помощницы капитана. Шоу расскажет о событиях, которые произошли за десятилетия до того, как Кирк стал капитаном корабля.

Играть их будут актеры, которые уже засветились в Дискавери. Среди подтвержденных - Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн.

Алекс Курцман остается шоуранером сериала, как и остальных из вселенной Стартрек.

Кроме того, вселенная Стартрек должна в ближайшие пару лет расширится сериалами Star Trek: Below Decks и Star Trek: Section 31.

Стартрек Странные миры смотреть онлайн тизер сериала:

Напомним, что к выходу готовится второй сезон сериала Стартрек: Пикар.