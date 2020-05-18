Стартрек Странные миры - готовится новый сериал по вселенной

Телеканал CBS готовит к выходу новый сериал - Стартрек Странные миры, который будет спин-оффом сериала Стартрек Дискавери.
CBS продолжает расширять свою вселенную Звездного пути и начала разработку нового сериала с Стартрек Странные миры.
Сценарий пилотного эпизода нового сериала написали исполнительные продюсеры Star Trek: Discovery Акива Голдсман и Алекс Куртцман, пишет The Hollywood Reporter.
Новый сериал расскажет про приключения Кристофера Пайка, Спока и первой помощницы капитана. Шоу расскажет о событиях, которые произошли за десятилетия до того, как Кирк стал капитаном корабля.
Играть их будут актеры, которые уже засветились в Дискавери. Среди подтвержденных - Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн.
Алекс Курцман остается шоуранером сериала, как и остальных из вселенной Стартрек.
Кроме того, вселенная Стартрек должна в ближайшие пару лет расширится сериалами Star Trek: Below Decks и Star Trek: Section 31.
Стартрек Странные миры смотреть онлайн тизер сериала:
Напомним, что к выходу готовится второй сезон сериала Стартрек: Пикар.