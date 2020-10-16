Темные начала 2020 - мистика и жаркие джунгли в новом трейлере

Темные начала 2020 - финальный трейлер / HBO

Вышел новый трейлер 2 сезона Темные начала прямо перед премьерой сериала. В новом трейлере показали, что именно Лира со своим другом нашли в записях исследований.

В нем показывают красочный чужой мир, в который попала девочка - джунгли, острова и мистические здания.

Также показано, как очередные эксперименты по разделению человека и деймоса проходят неудачно, и как магистериум пытается гоняться за Лирой даже в других мирах.Читайте такжеТемные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер

Темные начала 2 сезон - актеры и роли

Дафни Кин - Лира;

Рут Уилсон - Мариса Колтер;

Лин-Мануэль Миранда - Ли Скорсби, аэронавт;

Эрион Бакаре - лорд Карло Бореал;

Джеймс Макэвой - отец Лиры, который представляется ее дядей Лордом Азриэлем;

Рута Гедминтас - Серафина Пеккала;

Амир Уилсон - Уилл Парри;

Эндрю Скотт - полковник Джон Парри;

Симона Кирби - доктор Мэри Мэлоун, глава исследовательской группы по темной материи в Оксфорде.

Джейд Аноука - королева клана ведьм Рута Скади. Она должна объединит силы с Серафиной Пеккала против Магистериума.

Теренс Стэмп - Джакомо Парадизи — старик, который живет в башне Ангелов в мире Читтагацце. Именно он обладает мистическим ножом, способным рассекать миры.

Темные начала 2020 второй трейлер НВО смотреть видео:

2 сезон сериала Темные начала выходит осенью 2020 года. На постерах утверждается, что сериал темные начала 2 выйдет на НВО Max 16 ноября