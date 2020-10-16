Темные начала 2020 - мистика и жаркие джунгли в новом трейлере

Новый трейлер сериала Темные начала порадовал раскрытием сюжета, а создатели наконец объяснили, что будет в новом сезоне сериала.
Вышел новый трейлер 2 сезона Темные начала прямо перед премьерой сериала. В новом трейлере показали, что именно Лира со своим другом нашли в записях исследований.
В нем показывают красочный чужой мир, в который попала девочка - джунгли, острова и мистические здания.
Также показано, как очередные эксперименты по разделению человека и деймоса проходят неудачно, и как магистериум пытается гоняться за Лирой даже в других мирах.Читайте такжеТемные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер
Темные начала 2 сезон - актеры и роли
- Дафни Кин - Лира;
- Рут Уилсон - Мариса Колтер;
- Лин-Мануэль Миранда - Ли Скорсби, аэронавт;
- Эрион Бакаре - лорд Карло Бореал;
- Джеймс Макэвой - отец Лиры, который представляется ее дядей Лордом Азриэлем;
- Рута Гедминтас - Серафина Пеккала;
- Амир Уилсон - Уилл Парри;
- Эндрю Скотт - полковник Джон Парри;
- Симона Кирби - доктор Мэри Мэлоун, глава исследовательской группы по темной материи в Оксфорде.
- Джейд Аноука - королева клана ведьм Рута Скади. Она должна объединит силы с Серафиной Пеккала против Магистериума.
- Теренс Стэмп - Джакомо Парадизи — старик, который живет в башне Ангелов в мире Читтагацце. Именно он обладает мистическим ножом, способным рассекать миры.
Темные начала 2020 второй трейлер НВО смотреть видео:
2 сезон сериала Темные начала выходит осенью 2020 года. На постерах утверждается, что сериал темные начала 2 выйдет на НВО Max 16 ноября
Автор: Александр Галаджий