Темные начала: появился новый трейлер и актеры 2 сезона

Новый трейлер сериала Темные начала порадовал раскрытием сюжета, а создатели наконец объяснили, что будет в новом сезоне сериала.
Вышел новый трейлер 2 сезона сериала Темные начала. В нем показывают сюжет сериала - Лира Белаква "знакомится" с Уиллом Парри и пытается выжить в городе Читтагацце, расположенном в параллельном мире, пока за ней охотятся все противники из двух миров. Лира и Уилл ищут своих родителей, а на них самих охотятся силы Магистериума и не только.
Шоуранеры сообщили, что второй сезон Темных начал станет экранизацией книги "Чудесный нож". Это второй роман трилогии Филипа Пулмана — когда выйдет адаптация третьего, "Янтарного телескопа", пока не сообщается, как и то, будет ли она вообще.
В сериале снялись снимались Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон и Лин-Мануэль Миранда.Читайте такжеТемные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер
Трилогия Филипа Пуллмана считается современным шедевром художественной литературы, но к экранизации сразу же были претензии из-за неточностей.
По сюжету сериала авторы больше сосредоточились на моральных переживаниях персонажей, и изменили их в соответствии со своим видением, которое отличается от книги.
Во втором сезоне будут новые актеры, которых также раскрыли.
Темные начала 2 сезон - новые актеры
- Джейд Анука - ведьма Рута Скади
- Симона Кирби - исследовательница Мэри Малоун,
- Теренс Стэмп - Джакомо Парадизи
Темные начала 2 сезон новый трейлер от НВО:
По последним сообщениям, второй сезон Темных начал должен выйти в ноябре 2020 года.