Темные начала: появился новый трейлер и актеры 2 сезона

Темные Начала 2 сезон / HBO

Вышел новый трейлер 2 сезона сериала Темные начала. В нем показывают сюжет сериала - Лира Белаква "знакомится" с Уиллом Парри и пытается выжить в городе Читтагацце, расположенном в параллельном мире, пока за ней охотятся все противники из двух миров. Лира и Уилл ищут своих родителей, а на них самих охотятся силы Магистериума и не только.

Шоуранеры сообщили, что второй сезон Темных начал станет экранизацией книги "Чудесный нож". Это второй роман трилогии Филипа Пулмана — когда выйдет адаптация третьего, "Янтарного телескопа", пока не сообщается, как и то, будет ли она вообще.

В сериале снялись снимались Дафни Кин, Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон и Лин-Мануэль Миранда.Читайте такжеТемные Начала 2 сезон - дата выхода, актеры и трейлер

Трилогия Филипа Пуллмана считается современным шедевром художественной литературы, но к экранизации сразу же были претензии из-за неточностей.

По сюжету сериала авторы больше сосредоточились на моральных переживаниях персонажей, и изменили их в соответствии со своим видением, которое отличается от книги.

Во втором сезоне будут новые актеры, которых также раскрыли.

Темные начала 2 сезон - новые актеры

Джейд Анука - ведьма Рута Скади

Симона Кирби - исследовательница Мэри Малоун,

Теренс Стэмп - Джакомо Парадизи

Темные начала 2 сезон новый трейлер от НВО:

По последним сообщениям, второй сезон Темных начал должен выйти в ноябре 2020 года.