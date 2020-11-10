Тихое место 3 начали снимать еще до выхода второй части

Тихое место 2 / Paramaunt pics

За полгода до выхода сиквела фильма Тихое место, киностудия Paramount начала разработку нового третьего фильма Тихое место.

Уже появились режиссер и сценарист фильма, пишет Deadline.

Постановкой займется Джефф Николс. Он же напишет сценарий на основе идеи Джона Красински, снявшего первые два фильма.

Сейчас подробностей о картине нет. Не исключено, что лента не будет прямым продолжением второй части.Читайте такжеТихое место 2: дата выхода, актеры и трейлер

Тихое место 2 должно было выйти 20 марта, однако из-за коронавируса хоррор отложили до 23 апреля 2021-го.

Премьера триквела состоится в 2022 году — точная дата не называется.

Напомним, что события разворачиваются в постапокалиптическом мире, где люди изо всех сил пытаются выжить будучи "тихими", поскольку на них охотятся монстры с сверхчувствительным слухом. Фильм развивался так быстро, что у вас не будет времени спросить, как мир стал таким и можно ли победить этих существ.