Трансформеры: Война за Кибертрон 2 - первый официальный трейлер

Трансформеры Восход Земли / Кадр из сериала

Netflix показал официальный трейлер второго сезона сериала Трансформеры: Война за Кибертрон - это продолжение "Осады", в которой Оптимус Прайм сбежал с Кибертрона от Мегатрона.

Пока Мегатрон пытается разобраться со своими десептиконами на Кибертроне, повествование подводит нас к тому, как Трансформеры оказались на Земле.

"Когда Всеискра исчезла, Мегатрон вынужден столкнуться с суровой реальностью, заключающейся в том, что его десептиконы пойманы в ловушку умирающего Кибертрона. Тем временем, затерявшись в самых темных уголках космоса, Оптимус Прайм и его команда отправляются в отчаянную миссию, неожиданно наталкиваясь на ... космических наемников, кстати, также трансформеров", - говорится в описании трейлера.Читайте такжеТрансформеры Осада - дата выхода и первый трейлер сериала

Как известно, в финале первого сезона Прайм собрал команду, которую мы уже знаем по всех предыдущих мультсериалах, и на последнем космическом корабле сбежал с Кибертрона.

Снимают трилогию мультсериала Такаши Камей, Казума Шимизу и Кодзи Ямамото. Сценаристы - Ф. Дж. ДеСанто, Брэндон Истон, Гэвин Хайнайт и Джордж Крстич.

Трансформеры Война за Кибертрон - Восход Земли смотреть трейлер:

Пока что Netflix не раскрыл дату выхода 2 сезона Войны за Кибертрон, но в трейлере отметили, что сериал выходит на экраны уже скоро.