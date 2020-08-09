Третий день с Джодом Лоу - что это за сериал

Третий день 2020 / Амедиатека

Новая мистическая драма с Джудом Лоу выходит в сентябре 2020. Герой Лоу пережил страшную потерю, и приезжает на таинственный остров уединиться и смириться со своим горем. Но жизнь на острове очень странная и полна мистики и элементов триллера.

Действие драмы Три дня развернется на шесть серий. События происходят на небольшом острове Оси у побережья Великобритании. По сюжету, мужчина по имени Сэм приедет туда, столкнется с местными жителями и вспомнит о травмах своего прошлого, а следом за ним на остров приедет женщина по имени Хелен.

Что-то пойдет не так, и в трейлере показывают странные сцены, не понять - из прошлого или будущего.

Мини-сериал будет разделен на две части — одна, под названием "Лето", будет посвящена Сэму, которого и сыграл Джуд Лоу, а вторая часть, "Зима" - о Хелен, которую исполнила Наоми Харрис. Также в сериале появилась Цири из Ведьмака - Фрейю Аллан переманили с Netflix на один сериал.

Над двумя частями сериала работали два разных режиссера — Марк Манден и Филипп Лоуторп.

Третий день - актеры и роли

ДжужЛоу

Наоми Харрис

Пэдди Консидайн

Фрейя Аллан

Кэтрин Уотерстон

Эмили Уотсон.

Третий день с Джудом Лоу смотреть трейлер ютуб:

Автором идеи Третьего дня стал Деннис Келли, создатель оригинальной Утопии.

Премьера сериала Третий день состоится 14 сентября на HBO.