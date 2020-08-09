Третий день с Джодом Лоу - что это за сериал

НВО "отбил" у Netflix Фрейю Аллан, и с ней и Джудом Лоу снял мистический сериал Третий день,
Новая мистическая драма с Джудом Лоу выходит в сентябре 2020. Герой Лоу пережил страшную потерю, и приезжает на таинственный остров уединиться и смириться со своим горем. Но жизнь на острове очень странная и полна мистики и элементов триллера.
Действие драмы Три дня развернется на шесть серий. События происходят на небольшом острове Оси у побережья Великобритании. По сюжету, мужчина по имени Сэм приедет туда, столкнется с местными жителями и вспомнит о травмах своего прошлого, а следом за ним на остров приедет женщина по имени Хелен.
Что-то пойдет не так, и в трейлере показывают странные сцены, не понять - из прошлого или будущего.
Мини-сериал будет разделен на две части — одна, под названием "Лето", будет посвящена Сэму, которого и сыграл Джуд Лоу, а вторая часть, "Зима" - о Хелен, которую исполнила Наоми Харрис. Также в сериале появилась Цири из Ведьмака - Фрейю Аллан переманили с Netflix на один сериал.
Над двумя частями сериала работали два разных режиссера — Марк Манден и Филипп Лоуторп.
Третий день - актеры и роли
- ДжужЛоу
- Наоми Харрис
- Пэдди Консидайн
- Фрейя Аллан
- Кэтрин Уотерстон
- Эмили Уотсон.
Третий день с Джудом Лоу смотреть трейлер ютуб:
Автором идеи Третьего дня стал Деннис Келли, создатель оригинальной Утопии.
Премьера сериала Третий день состоится 14 сентября на HBO.