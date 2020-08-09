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Третий день с Джодом Лоу - что это за сериал

9 августа 2020, 13:08

НВО "отбил" у Netflix Фрейю Аллан, и с ней и Джудом Лоу снял мистический сериал Третий день,

Третий день
Третий день 2020 / Амедиатека

Новая мистическая драма с Джудом Лоу выходит в сентябре 2020. Герой Лоу пережил страшную потерю, и приезжает на таинственный остров уединиться и смириться со своим горем. Но жизнь на острове очень странная и полна мистики и элементов триллера.

Действие драмы Три дня развернется на шесть серий. События происходят на небольшом острове Оси у побережья Великобритании. По сюжету, мужчина по имени Сэм приедет туда, столкнется с местными жителями и вспомнит о травмах своего прошлого, а следом за ним на остров приедет женщина по имени Хелен.

Что-то пойдет не так, и в трейлере показывают странные сцены, не понять - из прошлого или будущего.

Мини-сериал будет разделен на две части — одна, под названием "Лето", будет посвящена Сэму, которого и сыграл Джуд Лоу, а вторая часть, "Зима" - о Хелен, которую исполнила Наоми Харрис. Также в сериале появилась Цири из Ведьмака - Фрейю Аллан переманили с Netflix на один сериал.

Над двумя частями сериала работали два разных режиссера — Марк Манден и Филипп Лоуторп.

Третий день - актеры и роли

  • ДжужЛоу
  • Наоми Харрис
  • Пэдди Консидайн
  • Фрейя Аллан
  • Кэтрин Уотерстон
  • Эмили Уотсон.

Третий день с Джудом Лоу смотреть трейлер ютуб:

Автором идеи Третьего дня стал Деннис Келли, создатель оригинальной Утопии.

Премьера сериала Третий день состоится 14 сентября на HBO.

Джуд Лоу новости шоу бизнеса сериалы HBO трейлер
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