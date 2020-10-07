У Netflix проблемы из-за педофилии в новом фильме

Милашки 2020 / Netflix

Против Netflix выдвинули первые обвинения за фильм Милашки про детей, которые танцуют сексуальные танцы тверк.

Большое жюри округа Тайлер в штате Техас предъявило обвинительное заключение Netflix — за продвижение материалов с непристойной демонстрацией несовершеннолетних детей в фильме Cuties (Милашки), включая показ "гениталий и лобковой области одетого или частично одетого ребенка", пишет The Hollywood Reporter.

Согласно обвинительному заключению, приведенному рядом местных новостных станций, Netflix обвиняется в продвижении "визуального материала, изображающего непристойную демонстрацию гениталий или лобковой области одетого или частично одетого ребенка, которому в то время было менее 18 лет. Был создан визуальный материал, который вызывает похотливый интерес к сексу и не имеет серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности... "

Представитель Netflix, в свою очередь, заявил, что Cuties — социальный комментарий против сексуализации маленьких детей. Онлайн-кинотеатр обвинения в свой адрес назвал безосновательными.

"Cuties - это социальный комментарий против сексуализации маленьких детей. Это обвинение безосновательно, и мы поддерживаем фильм", - заявил он.

Сериал Cuties рассказывает об 11-летней девочке, которая пытается избежать постоянного конфликта в семье и начинает заниматься тверком, видом танца, где в движениях активно используются ягодицы и бедра. Как правило, тверк исполняется в сексуальной манере.

Это вызвало волну возмущения и обвинений в растлении малолетних и распространении педофилии в новой картине Netflix. В конечном итоге на сервис подали в суд, но не только из-за самого фильма, но и промо-материалов вроде постера, где несовершеннолетние героини представали в коротких шортах и оголяющих топах для танцев.

Первоначально Netflix извинился за спорный постер и вскоре заменил его на нейтральный, отметив, что он неправильно отражал суть фильма, выигравшего награду Sundance, но это не остановило бойкот и массовые отписки.

Милашки Cuties трейлер смотреть онлайн:

Напомним, фильм Милашки вышел на Netflix 19 августа 2020. Снимался сериал во Франции.