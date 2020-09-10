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Умерла Дайана Ригг - звезда Игры престолов и девушка Джеймса Бонда

10 сентября 2020, 17:01

Дайана Ригг умерла на 83 году жизни в кругу своей семьи утром в 9 сентября

Дайана Ригг
Дайана Ригг / кадр из сериала Игра престолов

Дайана Ригг умерла в 82 года дома с семьей, пишет испанское издание E Carterella со ссылкой на представителя британской актрисы.

"Она умерла спокойно утром. Она была дома со своей семьей, которые просят на частную жизнь в это трудное время", - говорится в сообщении.

Издание The Guardian отметило, что в марте 2020 в Дайаны Ригг был диагностирован рак.

"[Она] провела последние месяцы, радостно размышляя о своей необычной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию. Я буду скучать по ней", - сказала ее дочь Рейчел.

Как известно, в 2017 году заядлая курильщица Дайана Ригг серьезно заболела и перенесла операцию на сердце. Во время операции сердце Ригг остановилось, и ее жизнь висела на волоске.

"Добрый Господь, должно быть, сказал: "Отправьте старую кошелку еще", - сказала позже она журналистам.

У Дайны Ригг осталась дочь, актриса Рэйчел Стерлинг.

Дайана Ригг - семья

С1973 года по 1976 гг. Дайана была замужем израильским живописцем Менахемом Геффеном.

Второй ее муж - театральный продюсер Арчибальд Стирлинг - с ним она была замужем с 1982 года по 1990 год. Рэйчел Стирлинг (30 мая 1977 года) - их дочь.

Дайана Ригг - биография

Актриса Дайана Ригг родаилась в Британии недалеко от Донкастера 20 июля 1938 года. В детстве ее забрали в Индию, где она жила с отцом и матерью до окончания войны, а вернулась уже с хинди вторым родным.

Дома она закончила Йоркширскую школу-интернат при Моравской церкви, в 1955 году она стала актрисой в Королевской академии драматического искусства. В 1957 году был ее сценический дебют в опере "Кавказский меловой круг".

Дайана Ригг
Дайана Ригг / кадр из сериала Мстители

Короткое время она работала моделью, и имела своего агента, но кинокарьера заняла основное место в ее жизни - она стала единственной девушкой Бонда, которая довела его до алтаря в фильме "На секретной службе Ее Величества".

Первый кинофильм с её участием "Сон в летнюю ночь" вышел в 1969 году.

Мировую известность она получила благодаря сериалу Мстители в начале 60-х. А потом Дайана Ригг активно снималась в фильмах и сериалах, и даже вела свое шоу Дайана.

В 1997 году Ригг получила премию Эмми за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме Ребекка

В 2011-2017 гг играла Оленну Тирелл - главу дома Тиреллов в Игре престолов.

Она была заядлой курильщицей 55 лет, и в 2017 году попала в больницу, где ей сделали операцию на сердце. Тогда актриса со свойственным юмором шутила о своем выздоровлении.

Дайана Ригг - фильмография

  • 1959 - Сон в летнюю ночь - эпизодическая роль
  • 1961 - Theatre Nigh
  • 1963 - The Sentimental Agent Фрэнси Уайлд
  • 1964 - Фестиваль - Адриана
  • 1964 - Театр в кресле - Анита Фендер
  • 1965 - ITV Пьеса недели - Бьянка
  • 1965—1968 - Мстители - Пил / Лола
  • 1968 - Сон в летнюю ночь - Елена
  • 1969 - Бюро убийств - Соня Уинтер
  • 1969 - Мinikillers - журналист
  • 1969 - На секретной службе Ее Величества - Трейси ди Винченцо
  • 1969 — The Diadem - секретный агент
  • 1970 - Театр субботнего вечера на ITV - Лиз Жардин
  • 1970 - Юлий Цезарь - Порция
  • 1971 - Больница - Барбара Драммонд
  • 1973 - Театр крови - Эдвина Лайонхарт
  • 1973—1974 - Дайана - Дайана Смит
  • 1974 - — Affairs of the Heart - Грейс Грейсдью
  • 1975 - В монастыре Брид - Филиппа
  • 1977 - Маленькая серенада - Шарлотт Миттенхайм
  • 1979 - Орестея - Клитемнестра
  • 1980 - Маркиза - Элоиз
  • 1981 - Гедда Габлер - Гедда Габлер
  • 1981 - Большое кукольное путешествие - леди Холидей
  • 1982 - Зло под солнцем - Арлена Стюарт-Маршалл
  • 1982 - BBC: Пьеса месяца - Рита Олмерс
  • 1982 - Свидетель обвинения - Кристин Воул
  • 1983 - Король Лир - Регана
  • 1985 - Холодный дом - леди Дедлок
  • 1986 - Самая плохая ведьма - мисс Констанс Хардбрум
  • 1987 - Белоснежка - злая Королева
  • 1987 - На волосок от гибели - леди Харриет Валкан
  • 1989 - The Play on One - Лидия
  • 1989 - Mother Love - Хелена Веси
  • 1992 - Миссис Эррис едет в Париж - мадам Кольбер
  • 1993 - Дорога в Эйвонли - леди Блэкуэлл
  • 1993 - Агент по имени Далила - Джудит
  • 1993 - Чингисхан - Фрида фон Стангель
  • 1994 - Хороший человек в Африке - Хлоя
  • 1995 - Зоя - Евгения
  • 1995 - Призрак Хелен Уолкер - миссис Гроуз
  • 1996 - Успехи и неудачи Молл Фландерс - миссис Голайтли
  • 1996 - Самсон и Далила - Мара
  • 1997 - Ребекка -миссис Дэнверс
  • 1998 - Американец - мадам де Беллегард
  • 1998 - Роковые выстрелы - Лиза
  • 1998—2000 - Миссис Брэдли - миссис Брэдли
  • 2000 - Сотворение мира - матушка Ребекка
  • 2001 - Виктория и Альберт - баронесса Лецен
  • 2003 - Убийство в сознании - Джилл Крейг
  • 2003 - Последний Король - Королева Генриетта Мария
  • 2005 - Хайди - бабушка
  • 2006 - Массовка - в роли самой себя
  • 2006 - Разрисованная вуаль - мать-настоятельница
  • 2013 - Доктор Кто - миссис Гиллифлауэр
  • 2013—2017 - Игра престолов -Оленна Тирелл
  • 2015 - Ты, я и конец света - Саттон
  • 2015 - Благородный бунт - рассказчица
  • 2015 – Профессор Брейнстовн возвращается - леди Пагуэлл
  • 2015—2017 - Супергерой на полставки - мэр Пинк Панда
  • 2015—2017 - Искатели сокровищ - Вероника
  • 2017 - Дыши ради нас - леди Невилл
  • 2017 - Виктория -герцогиня Баклю
  • 2017 – Рождественская сказка- тетя Дайана
  • 2020 - Прошлой ночью в Сохо - мисс Коллинз

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