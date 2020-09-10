Умерла Дайана Ригг - звезда Игры престолов и девушка Джеймса Бонда

Дайана Ригг / кадр из сериала Игра престолов

Дайана Ригг умерла в 82 года дома с семьей, пишет испанское издание E Carterella со ссылкой на представителя британской актрисы.

"Она умерла спокойно утром. Она была дома со своей семьей, которые просят на частную жизнь в это трудное время", - говорится в сообщении.

Издание The Guardian отметило, что в марте 2020 в Дайаны Ригг был диагностирован рак.

"[Она] провела последние месяцы, радостно размышляя о своей необычной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию. Я буду скучать по ней", - сказала ее дочь Рейчел.

Как известно, в 2017 году заядлая курильщица Дайана Ригг серьезно заболела и перенесла операцию на сердце. Во время операции сердце Ригг остановилось, и ее жизнь висела на волоске.

"Добрый Господь, должно быть, сказал: "Отправьте старую кошелку еще", - сказала позже она журналистам.

У Дайны Ригг осталась дочь, актриса Рэйчел Стерлинг.

Дайана Ригг - семья

С1973 года по 1976 гг. Дайана была замужем израильским живописцем Менахемом Геффеном.

Второй ее муж - театральный продюсер Арчибальд Стирлинг - с ним она была замужем с 1982 года по 1990 год. Рэйчел Стирлинг (30 мая 1977 года) - их дочь.

Дайана Ригг - биография

Актриса Дайана Ригг родаилась в Британии недалеко от Донкастера 20 июля 1938 года. В детстве ее забрали в Индию, где она жила с отцом и матерью до окончания войны, а вернулась уже с хинди вторым родным.

Дома она закончила Йоркширскую школу-интернат при Моравской церкви, в 1955 году она стала актрисой в Королевской академии драматического искусства. В 1957 году был ее сценический дебют в опере "Кавказский меловой круг".

Дайана Ригг / кадр из сериала Мстители

Короткое время она работала моделью, и имела своего агента, но кинокарьера заняла основное место в ее жизни - она стала единственной девушкой Бонда, которая довела его до алтаря в фильме "На секретной службе Ее Величества".

Первый кинофильм с её участием "Сон в летнюю ночь" вышел в 1969 году.

Мировую известность она получила благодаря сериалу Мстители в начале 60-х. А потом Дайана Ригг активно снималась в фильмах и сериалах, и даже вела свое шоу Дайана.

В 1997 году Ригг получила премию Эмми за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме Ребекка

В 2011-2017 гг играла Оленну Тирелл - главу дома Тиреллов в Игре престолов.

Она была заядлой курильщицей 55 лет, и в 2017 году попала в больницу, где ей сделали операцию на сердце. Тогда актриса со свойственным юмором шутила о своем выздоровлении.

Дайана Ригг - фильмография