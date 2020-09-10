Умерла Дайана Ригг - звезда Игры престолов и девушка Джеймса Бонда

Дайана Ригг умерла на 83 году жизни в кругу своей семьи утром в 9 сентября
Дайана Ригг умерла в 82 года дома с семьей, пишет испанское издание E Carterella со ссылкой на представителя британской актрисы.
"Она умерла спокойно утром. Она была дома со своей семьей, которые просят на частную жизнь в это трудное время", - говорится в сообщении.
Издание The Guardian отметило, что в марте 2020 в Дайаны Ригг был диагностирован рак.
"[Она] провела последние месяцы, радостно размышляя о своей необычной жизни, полной любви, смеха и глубокой гордости за свою профессию. Я буду скучать по ней", - сказала ее дочь Рейчел.
Как известно, в 2017 году заядлая курильщица Дайана Ригг серьезно заболела и перенесла операцию на сердце. Во время операции сердце Ригг остановилось, и ее жизнь висела на волоске.
"Добрый Господь, должно быть, сказал: "Отправьте старую кошелку еще", - сказала позже она журналистам.
У Дайны Ригг осталась дочь, актриса Рэйчел Стерлинг.
Дайана Ригг - семья
С1973 года по 1976 гг. Дайана была замужем израильским живописцем Менахемом Геффеном.
Второй ее муж - театральный продюсер Арчибальд Стирлинг - с ним она была замужем с 1982 года по 1990 год. Рэйчел Стирлинг (30 мая 1977 года) - их дочь.
Дайана Ригг - биография
Актриса Дайана Ригг родаилась в Британии недалеко от Донкастера 20 июля 1938 года. В детстве ее забрали в Индию, где она жила с отцом и матерью до окончания войны, а вернулась уже с хинди вторым родным.
Дома она закончила Йоркширскую школу-интернат при Моравской церкви, в 1955 году она стала актрисой в Королевской академии драматического искусства. В 1957 году был ее сценический дебют в опере "Кавказский меловой круг".
Короткое время она работала моделью, и имела своего агента, но кинокарьера заняла основное место в ее жизни - она стала единственной девушкой Бонда, которая довела его до алтаря в фильме "На секретной службе Ее Величества".
Первый кинофильм с её участием "Сон в летнюю ночь" вышел в 1969 году.
Мировую известность она получила благодаря сериалу Мстители в начале 60-х. А потом Дайана Ригг активно снималась в фильмах и сериалах, и даже вела свое шоу Дайана.
В 1997 году Ригг получила премию Эмми за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме Ребекка
В 2011-2017 гг играла Оленну Тирелл - главу дома Тиреллов в Игре престолов.
Она была заядлой курильщицей 55 лет, и в 2017 году попала в больницу, где ей сделали операцию на сердце. Тогда актриса со свойственным юмором шутила о своем выздоровлении.
Дайана Ригг - фильмография
- 1959 - Сон в летнюю ночь - эпизодическая роль
- 1961 - Theatre Nigh
- 1963 - The Sentimental Agent Фрэнси Уайлд
- 1964 - Фестиваль - Адриана
- 1964 - Театр в кресле - Анита Фендер
- 1965 - ITV Пьеса недели - Бьянка
- 1965—1968 - Мстители - Пил / Лола
- 1968 - Сон в летнюю ночь - Елена
- 1969 - Бюро убийств - Соня Уинтер
- 1969 - Мinikillers - журналист
- 1969 - На секретной службе Ее Величества - Трейси ди Винченцо
- 1969 — The Diadem - секретный агент
- 1970 - Театр субботнего вечера на ITV - Лиз Жардин
- 1970 - Юлий Цезарь - Порция
- 1971 - Больница - Барбара Драммонд
- 1973 - Театр крови - Эдвина Лайонхарт
- 1973—1974 - Дайана - Дайана Смит
- 1974 - — Affairs of the Heart - Грейс Грейсдью
- 1975 - В монастыре Брид - Филиппа
- 1977 - Маленькая серенада - Шарлотт Миттенхайм
- 1979 - Орестея - Клитемнестра
- 1980 - Маркиза - Элоиз
- 1981 - Гедда Габлер - Гедда Габлер
- 1981 - Большое кукольное путешествие - леди Холидей
- 1982 - Зло под солнцем - Арлена Стюарт-Маршалл
- 1982 - BBC: Пьеса месяца - Рита Олмерс
- 1982 - Свидетель обвинения - Кристин Воул
- 1983 - Король Лир - Регана
- 1985 - Холодный дом - леди Дедлок
- 1986 - Самая плохая ведьма - мисс Констанс Хардбрум
- 1987 - Белоснежка - злая Королева
- 1987 - На волосок от гибели - леди Харриет Валкан
- 1989 - The Play on One - Лидия
- 1989 - Mother Love - Хелена Веси
- 1992 - Миссис Эррис едет в Париж - мадам Кольбер
- 1993 - Дорога в Эйвонли - леди Блэкуэлл
- 1993 - Агент по имени Далила - Джудит
- 1993 - Чингисхан - Фрида фон Стангель
- 1994 - Хороший человек в Африке - Хлоя
- 1995 - Зоя - Евгения
- 1995 - Призрак Хелен Уолкер - миссис Гроуз
- 1996 - Успехи и неудачи Молл Фландерс - миссис Голайтли
- 1996 - Самсон и Далила - Мара
- 1997 - Ребекка -миссис Дэнверс
- 1998 - Американец - мадам де Беллегард
- 1998 - Роковые выстрелы - Лиза
- 1998—2000 - Миссис Брэдли - миссис Брэдли
- 2000 - Сотворение мира - матушка Ребекка
- 2001 - Виктория и Альберт - баронесса Лецен
- 2003 - Убийство в сознании - Джилл Крейг
- 2003 - Последний Король - Королева Генриетта Мария
- 2005 - Хайди - бабушка
- 2006 - Массовка - в роли самой себя
- 2006 - Разрисованная вуаль - мать-настоятельница
- 2013 - Доктор Кто - миссис Гиллифлауэр
- 2013—2017 - Игра престолов -Оленна Тирелл
- 2015 - Ты, я и конец света - Саттон
- 2015 - Благородный бунт - рассказчица
- 2015 – Профессор Брейнстовн возвращается - леди Пагуэлл
- 2015—2017 - Супергерой на полставки - мэр Пинк Панда
- 2015—2017 - Искатели сокровищ - Вероника
- 2017 - Дыши ради нас - леди Невилл
- 2017 - Виктория -герцогиня Баклю
- 2017 – Рождественская сказка- тетя Дайана
- 2020 - Прошлой ночью в Сохо - мисс Коллинз