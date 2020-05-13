В густом лесу 2020 - дата выхода, актеры и сюжет сериала

В густом лесу 2020 - дата выхода и актеры / Netflix

Новый детектив В густом лесу 2020 выходит на Netflix 12 июня. Сериал снимался по мотивам романа Харлана Кобена Чаща. В сериале будет 6 серий - типично для Netflix.

В основу сюжета детективного триллера легло расследование трагедии, которая случилась в далеких 90-х.

Главный герой, который работает в правоохранительных органах ведет расследование дела, связанного с его родственниками.

В густом лесу 2020 - сюжет

Главный герой, варшавский прокурор Павел Копиньский, в юности был вожатым в лагере и присматривал за подростками в далеком 1994 году.

Четверо из них однажды бесследно пропали, а вскоре в чаще леса были обнаружены два тела. Еще двоих — юношу и девушку — так и не нашли. Прошло время, лагерь закрывался и открывался, пока, четверть века спустя в том же лесу находят останки третьего парня.

В 2019 году дело попадает в руки Копиньского, и он берется за собственное расследование, руководствуясь личными мотивами, чтобы найти четвертую девушку - свою сестру.

В густом лесу 2020 - актеры и роли

Виктор Дебски

Павел Габор

Марчин Липски;

Эльзбета Нагель

Агнешка Гроховска - Лаура Гольдштайн;

Гжегож Дамиецкий - прокурор Павел Копинский;

Виктория филус - молодая лаура;

Юбер Милковски - Молодой Павел;

Пшемыслав Блющ;

Мартина Бычковская;

Магдалена Червинская;

Изабела Домбровска;

Адам Ференси;

Петр Гловацкий;

Якуб Гола;

Аркадиуш Якубик;

Кинга Ясик;

Дорота Колак;

Яцек Коман;

Цезари Пазура;

Ева Скибинска;

Адам Степницкий;

Адам Витжински

В густом лесу 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сериал В густом лесу 2020 выходит 12 июня сразу в полном объеме - 6 сери на телесервисе Netflix.