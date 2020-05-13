В густом лесу 2020 - дата выхода, актеры и сюжет сериала

На Netflix выходит новая экранизация - триллер В густом лесу 2020 по мотивам польского романа.
Новый детектив В густом лесу 2020 выходит на Netflix 12 июня. Сериал снимался по мотивам романа Харлана Кобена Чаща. В сериале будет 6 серий - типично для Netflix.
В основу сюжета детективного триллера легло расследование трагедии, которая случилась в далеких 90-х.
Главный герой, который работает в правоохранительных органах ведет расследование дела, связанного с его родственниками.
В густом лесу 2020 - сюжет
Главный герой, варшавский прокурор Павел Копиньский, в юности был вожатым в лагере и присматривал за подростками в далеком 1994 году.
Четверо из них однажды бесследно пропали, а вскоре в чаще леса были обнаружены два тела. Еще двоих — юношу и девушку — так и не нашли. Прошло время, лагерь закрывался и открывался, пока, четверть века спустя в том же лесу находят останки третьего парня.
В 2019 году дело попадает в руки Копиньского, и он берется за собственное расследование, руководствуясь личными мотивами, чтобы найти четвертую девушку - свою сестру.
В густом лесу 2020 - актеры и роли
Виктор Дебски
Павел Габор
Марчин Липски;
Эльзбета Нагель
Агнешка Гроховска - Лаура Гольдштайн;
Гжегож Дамиецкий - прокурор Павел Копинский;
Виктория филус - молодая лаура;
Юбер Милковски - Молодой Павел;
Пшемыслав Блющ;
Мартина Бычковская;
Магдалена Червинская;
Изабела Домбровска;
Адам Ференси;
Петр Гловацкий;
Якуб Гола;
Аркадиуш Якубик;
Кинга Ясик;
Дорота Колак;
Яцек Коман;
Цезари Пазура;
Ева Скибинска;
Адам Степницкий;
Адам Витжински
В густом лесу 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Сериал В густом лесу 2020 выходит 12 июня сразу в полном объеме - 6 сери на телесервисе Netflix.