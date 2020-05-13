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В густом лесу 2020 - дата выхода, актеры и сюжет сериала

13 мая 2020, 15:35

На Netflix выходит новая экранизация - триллер В густом лесу 2020 по мотивам польского романа.

В густом лесу 2020 - дата выхода и актеры
В густом лесу 2020 - дата выхода и актеры / Netflix

Новый детектив В густом лесу 2020 выходит на Netflix 12 июня. Сериал снимался по мотивам романа Харлана Кобена Чаща. В сериале будет 6 серий - типично для Netflix.

В основу сюжета детективного триллера легло расследование трагедии, которая случилась в далеких 90-х.

Главный герой, который работает в правоохранительных органах ведет расследование дела, связанного с его родственниками.

В густом лесу 2020 - сюжет

Главный герой, варшавский прокурор Павел Копиньский, в юности был вожатым в лагере и присматривал за подростками в далеком 1994 году.

Четверо из них однажды бесследно пропали, а вскоре в чаще леса были обнаружены два тела. Еще двоих — юношу и девушку — так и не нашли. Прошло время, лагерь закрывался и открывался, пока, четверть века спустя в том же лесу находят останки третьего парня.

В 2019 году дело попадает в руки Копиньского, и он берется за собственное расследование, руководствуясь личными мотивами, чтобы найти четвертую девушку - свою сестру.

В густом лесу 2020 - актеры и роли

  • Виктор Дебски

  • Павел Габор

  • Марчин Липски;

  • Эльзбета Нагель

  • Агнешка Гроховска - Лаура Гольдштайн;

  • Гжегож Дамиецкий - прокурор Павел Копинский;

  • Виктория филус - молодая лаура;

  • Юбер Милковски - Молодой Павел;

  • Пшемыслав Блющ;

  • Мартина Бычковская;

  • Магдалена Червинская;

  • Изабела Домбровска;

  • Адам Ференси;

  • Петр Гловацкий;

  • Якуб Гола;

  • Аркадиуш Якубик;

  • Кинга Ясик;

  • Дорота Колак;

  • Яцек Коман;

  • Цезари Пазура;

  • Ева Скибинска;

  • Адам Степницкий;

  • Адам Витжински

В густом лесу 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Сериал В густом лесу 2020 выходит 12 июня сразу в полном объеме - 6 сери на телесервисе Netflix.

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