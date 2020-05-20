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В Киеве заработал кинотеатр - как попасть и что смотреть

20 мая 2020, 14:40

Вместе с ослаблением карантина и открытия парикмахерских, киевлян обрадовали открытием первого с марта кинотеатра.

В Киеве открывают кинотеатр
В Киеве открывают кинотеатр / Эхо Кавказа

В Киеве с 21 мая начинает работать кинотеатр сети Kinolife Cinema. Известная сеть вместе с Арт-заводом Платформа организовали работу кинотеатра на левом берегу Киева. На Арт-заводе Платформа на метро Лесная все желающие смогут смотреть фильмы - при соблюдении всех условий и предосторожностей.

"Киев, встречай нас! Автокинотеатр KinolifeCinema уже в этот четверг начнет свои первые киносеансы. Смотри афишу на первую неделю и скорее за билетами на наш сайт. До встречи на Арт-заводе Платформа!", - говорится в официальном заявлении кинотеатра в Instagram.

На сайте кинотеатра появились условия и предосторожности, которые нужно выполнить для просмотра фильмов.

Купить билеты можно только онлайн на сайте - чтобы посетители не заражали друг друга коронавирусом в очереди.

Чтобы попасть на территорию кинотеатра, нужно приезжать только на авто (это ж автокинотеатр!) и при въезде на парковочную площадку показать свой билет, не опуская стекло.

На билетах будет указала специальная разметка для удобства зрителей по типу кузова авто. На первых двух рядах должны парковаться седаны, универсалы, хэтчбеки и купе, а на последних двух - кроссоверы и минивены.

Посмотреть фильм можно будет на полотне - а звук будет на фм-волне, указанной в билете.

KinolifeCinema будет пока что показывать Поотив всех - Историю Джин Сиберг и Best Erotic Shorts 2020.

Напомним, все кинотеатры в Киеве начнут открывать с новой волны ослабления карантина - предположительно с 1 июня.

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