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В Шэрон Стоун ударила молния

12 июня 2020, 18:27

Знаменитая актриса Голливуда шокировала публику неожиданными признанием.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / кадр из фильма Основной Инстинкт

Звезда фильма Основной Инстинкт не устает удивлять своих поклонников, ведь артист сделает все для своих поклонников. Теперь она раскрыла подробности странной истории, которая произошла с ней.

В Шэрон Стоун ударила молния, и она выжила. 62-летняя Стоун рассказала это комику Бреттону Гольдштейну во время записи подкаста, пишет издание The Sun.

Когда именно это случилось, знаменитость не отметила.

Но, тогда она была с мамой - Шэрон на кухне набирала воду из крана, а в это время молния ударила в колодец, который снабжал их дом водой - актриса получила знатный удар.

"Я наполняла утюг водой и держала руку на кране. Молния пробила меня через воду. Меня подбросило в воздух и швырнуло чеЧитайте также"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТПрез всю кухню. Я ударилась о холодильник. У меня был шок", - говорит она.

Тем не менее, актриса вполне выжила, несмотря на уровень заряда ее тела, Железный человек бы позавидовал.

Когда на кухню зашла мать Шэрон, то вызвала скорую - те увезли звезду в больницу Бэверли Хиллс, где сделав кардиограмму и все обследования были шокированы уровнем электричества в теле Шэрон Стоун.

По словам актрисы, она пробыла в больнице 10 дней, поскольку в ее теле еще сохранялся электрический заряд.

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