Знаменитая актриса Голливуда шокировала публику неожиданными признанием.
Звезда фильма Основной Инстинкт не устает удивлять своих поклонников, ведь артист сделает все для своих поклонников. Теперь она раскрыла подробности странной истории, которая произошла с ней.
В Шэрон Стоун ударила молния, и она выжила. 62-летняя Стоун рассказала это комику Бреттону Гольдштейну во время записи подкаста, пишет издание The Sun.
Когда именно это случилось, знаменитость не отметила.
Но, тогда она была с мамой - Шэрон на кухне набирала воду из крана, а в это время молния ударила в колодец, который снабжал их дом водой - актриса получила знатный удар.
"Я наполняла утюг водой и держала руку на кране. Молния пробила меня через воду. Меня подбросило в воздух и швырнуло чеЧитайте также"Машина разбилась полностью": Снежана Онопко пережила жуткое ДТПрез всю кухню. Я ударилась о холодильник. У меня был шок", - говорит она.
Тем не менее, актриса вполне выжила, несмотря на уровень заряда ее тела, Железный человек бы позавидовал.
Когда на кухню зашла мать Шэрон, то вызвала скорую - те увезли звезду в больницу Бэверли Хиллс, где сделав кардиограмму и все обследования были шокированы уровнем электричества в теле Шэрон Стоун.
По словам актрисы, она пробыла в больнице 10 дней, поскольку в ее теле еще сохранялся электрический заряд.