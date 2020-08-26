В США против Disney взбунтовались кинокритики

Новые мутанты 2020 / 20th Century Studios

Американские критики отказались идти на допремьреный пресс-показ фильма Новые мутанты и писать о фильме.

Сразу несколько относительно крупных западных изданий — IndieWire, A.V. Club и не только отказались писать материалы по Новым мутантам потому что Disney не озаботился правилами защиты от коронавируса, пишет IndieWire.

Проблема даже не в рассадке в зале, а намного прозаичней - Disney не стала выдавать промо-копии фильма для журналистов. Такое иногда случается, однако сейчас это значит, что рецензенты для написания текста должны пойти в кинотеатры и посмотреть картину в зале, где могут быть больные коронавирусом.

Учитывая плачевную ситуацию с коронавирусом в США, перспектива для многих сомнительная.Читайте такжеНовые мутанты 2020 - дата выхода, новый трейлер и список актеров

Журналисты утверждают, что не хотят из этого делать драму: для них в приоритете безопасность сотрудников. Также они напомнили, что сейчас все еще опасно посещать кинотеатры.

"Сейчас есть большая вероятность, что вы заболеете. Это риск. Мы будем рецензировать только те фильмы, с которыми наши авторы могут ознакомиться безопасно — в рамках спецпоказа с социальной дистанцией или в цифровом формате. Это относится ко всем авторам. Даже к тем, кто готов пойти в кино. Мы не готовы рисковать ради прибыли", - заявил А.А. Дауд из A.V. Club.

Напомним, что Warner Bros коронавирус не помешал провести пресс-показ фильма Тенет 2020 Кристофера Нолана. В Украине он прошел 25 августа.