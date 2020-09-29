Вампиры против Бронкса - как темнокожие подростки охотятся на вампиров-расистов

Телесервис Netflix выпускает американский фильм, в котором темнокожие подростки-зумеры охотятся на белых вампиров-расиситов.
Телесервис Netflix выпускает комедию-хоррор Вампиры против Бронкса - в нем темнокожие (и другие подростки) объединяются для того, чтобы атаковать белых вампиров, которые захватили одно из исторических зданий себе под логово, и потихоньку подпитываются темнокожим населением Бронкса в Нбю-Йорке.
Невольно они оказываются втянутыми в грандиозные разборки, но вооружаются крестами, часныком и мачете, а потом отправляются в бой.
Фильм снимали любитель черных комедий Османи Родригес и Блэз Хемингуэй.
Вампиры против Бронкса - актеры и роли
- Крис Редд
- Малыш Меро
- Владимир Кааманьо
- Джейден Майкл
- Грегори Диас IV
- Джеральд У. Джонс III
- Коко Джонс
- Адам Дэвид Томпсон
- Сара Гейдон
- Клиффорд Смит
- Шиа Уигем.
Вампиры против Бронкса смотреть онлайн в оригинале трейлер:
Напомним, что фильм Вампиры против Бронкса выходит на Netflix 4 октября.
Автор: Александр Галаджий