Вампиры против Бронкса - как темнокожие подростки охотятся на вампиров-расистов

Вампиры против Бронкса / Netflix

Телесервис Netflix выпускает комедию-хоррор Вампиры против Бронкса - в нем темнокожие (и другие подростки) объединяются для того, чтобы атаковать белых вампиров, которые захватили одно из исторических зданий себе под логово, и потихоньку подпитываются темнокожим населением Бронкса в Нбю-Йорке.

Невольно они оказываются втянутыми в грандиозные разборки, но вооружаются крестами, часныком и мачете, а потом отправляются в бой.

Фильм снимали любитель черных комедий Османи Родригес и Блэз Хемингуэй.

Вампиры против Бронкса - актеры и роли

Крис Редд

Малыш Меро

Владимир Кааманьо

Джейден Майкл

Грегори Диас IV

Джеральд У. Джонс III

Коко Джонс

Адам Дэвид Томпсон

Сара Гейдон

Клиффорд Смит

Шиа Уигем.

Вампиры против Бронкса смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Напомним, что фильм Вампиры против Бронкса выходит на Netflix 4 октября.