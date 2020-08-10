Вдали 2020 - что за сериал, и когда его смотреть онлайн

Телесервис Netflix показал новый трейлер и назвал дату выхода сериала Вдали 2020 о полете на Марс.
Новый сериал Вдали о женщине-астронавте, которая в межрасовом составе на космическом корабле устремилась на Марс, выходит 4 сентября на телесервисе Netflix.
Эмма Грин по сюжету возглавляет экспедицию, о которой так давно мечтала. В космос с собой она берет крошечные ботиночки дочки. Однако, уже в процессе полета команда теряет членов, и Эмма понимает, как ей не хватает людей, которых она оставила.
Совсем, абсолютно не похожие ситуации на сюжет фильма Интерстеллар в трейлере показывают, как команде приходится записывать видеосообщения семьям, переносить разлуку, и примириться с худшим противником (космонавтом из России). Астронавтам самим приходится ремонтировать все неполадки, чтобы вернуться домой (и даже не через червоточину)
Вдали 2020 - актеры и роли
- Хилари Суонк - Эмма Грин
- Ато Эссандо - Квеси
- Марк Иванир - Миша
- Рэй Пантаки - Рам
- Вивиан Ву - Ю
- Талита Бейтман - Алексис Логан
- Джош Чарльз - Мэтт Логан
Автором идеи был Эндрю Хиндеракер, шоуранером - Джессика Голдберг, которая сняла 10 серий о полете
через червоточину на Марс первой команды астронавтов.
Вдали 2020 - список серий и названия
- Вперед - Эндрю Хиндеракер
- Отрицательный результат - Джессика Голдберг
- Немного веры - Джанин Наберс
- Превосходные колесницы - Эллен Фейри
- Половина неба - Эндрю Хиндеракер
- Космические собаки - Джейсон Катимс
- Половина неба - Адити Бреннан Капил
- Спектр - Джессика Голдберг
- Признаки жизни - Крис Джонс
- Дом - Эндрю Хиндеракер
Сериал Вдали 2020 смотреть онлайн новый трейлер на ютуб:
Сериал Вдали 2020 выходит на Netflix 4 сентября 2020.