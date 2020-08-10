Вдали 2020 - что за сериал, и когда его смотреть онлайн

Вдали 2020 - дата выхода, актеры и сюжет / Netflix

Новый сериал Вдали о женщине-астронавте, которая в межрасовом составе на космическом корабле устремилась на Марс, выходит 4 сентября на телесервисе Netflix.

Эмма Грин по сюжету возглавляет экспедицию, о которой так давно мечтала. В космос с собой она берет крошечные ботиночки дочки. Однако, уже в процессе полета команда теряет членов, и Эмма понимает, как ей не хватает людей, которых она оставила.

Совсем, абсолютно не похожие ситуации на сюжет фильма Интерстеллар в трейлере показывают, как команде приходится записывать видеосообщения семьям, переносить разлуку, и примириться с худшим противником (космонавтом из России). Астронавтам самим приходится ремонтировать все неполадки, чтобы вернуться домой (и даже не через червоточину)

Вдали 2020 - актеры и роли

Хилари Суонк - Эмма Грин

Ато Эссандо - Квеси

Марк Иванир - Миша

Рэй Пантаки - Рам

Вивиан Ву - Ю

Талита Бейтман - Алексис Логан

Джош Чарльз - Мэтт Логан

Автором идеи был Эндрю Хиндеракер, шоуранером - Джессика Голдберг, которая сняла 10 серий о полете через червоточину на Марс первой команды астронавтов.

Вдали 2020 - список серий и названия

Вперед - Эндрю Хиндеракер Отрицательный результат - Джессика Голдберг Немного веры - Джанин Наберс Превосходные колесницы - Эллен Фейри Половина неба - Эндрю Хиндеракер Космические собаки - Джейсон Катимс Половина неба - Адити Бреннан Капил Спектр - Джессика Голдберг Признаки жизни - Крис Джонс Дом - Эндрю Хиндеракер

Сериал Вдали 2020 смотреть онлайн новый трейлер на ютуб:

Сериал Вдали 2020 выходит на Netflix 4 сентября 2020.