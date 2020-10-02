Ведьмы 2020 - дата выхода в Украине и первый трейлер

Ведьмы 2020 - дата выхода в Украине / Warner Bros

Warner Bros выпускает новую экранизацию сказки Роальда Даля Ведьмы, адаптированную под современные соцальные ценности.

По сюжету сирота приезжает в Демополис в Алабаме, естественно в США, в 1967 году - не лучшем с точки зрения расизма.

Бабушка оказывается ведьмологом, и распознает первых ведьм в своем городке, поэтому решает уехать с мальчиком на курорт.

Но в гостиницу, куда приехали они пафосно прибывает шабаш ведьм во главе с Верховной ведьмой мира.

Бедного мальчика таки превращают в мышь, но, как говорится, это уже совсем другая история.

Режиссер фильма - Роберт Земекис

Ведьмы 2020 - актеры

Энн Хэтэуэй,

Октавия Спенсер,

Стэнли Туччи,

Кристин Ченовет,

Крис Рок,

Джазиры Бруно,

Коди-Лей

Композитор - Алан Сильвестри

Ведьмы 2020 / Киномания

Как известно, в оригинальной книге, главный герой так и не стал обратно мальчиком, события разворачивались в Британии и Норвегии, ну, и 86-летняя бабушка страдала сильной пневмонией, поэтому мальчик-мышь и бабушка могли жить все время вместе и умереть в один день.

Ведьмы смотреть онлайн трейлер на украинском языке:

Фильм Ведьмы 2020 выходят в Украине 29 октября во всех кинотеатрах.

Однако, в США он будет выходить сразу на сервисе HBO Max 22 числа.