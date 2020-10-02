Ведьмы 2020 - дата выхода в Украине и первый трейлер

Телестудия Warner Bros раскрыла неожиданные подробности выхода фильма Ведьмы в мировом прокате.
Warner Bros выпускает новую экранизацию сказки Роальда Даля Ведьмы, адаптированную под современные соцальные ценности.
По сюжету сирота приезжает в Демополис в Алабаме, естественно в США, в 1967 году - не лучшем с точки зрения расизма.
Бабушка оказывается ведьмологом, и распознает первых ведьм в своем городке, поэтому решает уехать с мальчиком на курорт.
Но в гостиницу, куда приехали они пафосно прибывает шабаш ведьм во главе с Верховной ведьмой мира.
Бедного мальчика таки превращают в мышь, но, как говорится, это уже совсем другая история.
Режиссер фильма - Роберт Земекис
Ведьмы 2020 - актеры
- Энн Хэтэуэй,
- Октавия Спенсер,
- Стэнли Туччи,
- Кристин Ченовет,
- Крис Рок,
- Джазиры Бруно,
- Коди-Лей
Композитор - Алан Сильвестри
Как известно, в оригинальной книге, главный герой так и не стал обратно мальчиком, события разворачивались в Британии и Норвегии, ну, и 86-летняя бабушка страдала сильной пневмонией, поэтому мальчик-мышь и бабушка могли жить все время вместе и умереть в один день.
Ведьмы смотреть онлайн трейлер на украинском языке:
Фильм Ведьмы 2020 выходят в Украине 29 октября во всех кинотеатрах.
Однако, в США он будет выходить сразу на сервисе HBO Max 22 числа.