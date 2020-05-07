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Ветер любви 33 серия смотреть онлайн и обзор 07-05-2020

7 мая 2020, 17:00

Новый сериал Ветер Любви на 1+1 уже можно смотреть онлайн. Что было в 33 серии Ветра Любви - обзор читай и смотри на Главреде.

Ветер Любви 33 серия смотреть онлайн 07-05-2020
Ветер Любви 33 серия смотреть онлайн 07-05-2020 / 1+1

Новый драматический турецкий сериал Ветер любви уже можно смотреть онлайн. 33 серия вышла 7 мая в 17:15 на 1+1. Также доступен просмотр онлайн. Оказывается, что сын служанки в доме Шадоглу влюблен в Ярен. Гюль снова устроила встречу Мирану и Реян - посреди города Миран еще раз извинился, и попытался поговорить с ней о ДТП. Реян дома избили, и она нашла единственный путь - кинуться к Мирану. Миран предложил Шадоглу простить все их долги за Реян.

Что показали в 33 серии сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходит по буднях в 17-15.

Реян с мамой и Гюль пошли на рынок, но маленькая Гюль устраивает так, чтобы Реян встретилась с Мираном. У них с Реян произошел еще один личный разговор, но девушка снова уходит.

Азизе устроила арест активов Шадоглу, и Назух дома избивает Реян, во всем виня ее. Та сбегает к Мирану, куда за ней является Хазар, намереваясь пристрелить кровного врага.

После столь неудачного дня Миран приходит к Шадоглу и предлагает оплатить и простить все их долги при единственном условии. Они с Реян уйдут. В самый неподходящий момент откуда-то возникла Гюнюль.

Ветер любви 33 серия смотреть онлайн 07-05-2020:

Все серии сериала Ветер любви можно смотреть на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.

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