Ветер Любви 2 сезон - что было в 77 и 78 серии 10-06-2020

Ветер Любви 77 и 78 серия смотреть онлайн 10-06-2020 / 1+1

Драматический турецкий сериал Ветер любви 2 сезонуже можно смотреть онлайн. Новые 33 и 34 серии (77 и 78 серия) вышли 10 июня в 17:15 на 1+1.

Миран и Реян узнают, что Хазар разыскивал того, кто приказал расстрелять авто и дом Мирана, они выходят на дядю Реян. Однако он ничего не знает про письмо, но не одобряет связь Реян с Мираном. Они приезжают к Аслан-беям, где Реян и Азизе сильно ссорятся. Тем временем Хазар Шадоглу выходит из комы и называет имя того, кто его толкнул.

Что показали в 77 и 78 сериях сериала Ветер Любви - смотрите и читайте на Главреде. Сериал выходил по буднях в 17-15

Ветер Любви 77 серия смотреть онлайн и обзор 10-06-2020

Миран вместе с Реян ищет, что известно о письме, которое ему хотел дать Хазар Шадоглу, но все безрезультатно. Тем временем Элиф очень страдает - звонит Азату, и про себя молится о том, как ей все это выдержать.

Когда Миран и Реян приезжают домой Эсма оказывается сказать Мирану про письмо, зато Реян с Азизе буквально сцепились во дворе дома из-за вражды.

Ветер любви 77 серия смотреть онлайн 10-06-2020:

Ветер Любви 78 серия смотреть онлайн и обзор 10-06-2020

Султан переживает о том, что с Элиф, и, чтобы обезопасить себя от ее воспоминаний, звонит Ярен и соглашается на договор. Тем временем, все поднимаются на уши из-за того, что Хазар Шадоглу приходит в себя - он срочно зовет к себе Реян и Мирана.

Пока их нет Азизе планирует новые поступки, чтобы подставить и стравить Мирана и Хазара.

В больнице Хазар говорит, что это Миран его толкнул, и Реян его бросает, а Шадоглу чуть не убивает.

Флэшбеками показывают, что он очнулся, и попросил жену найти письмо - которое пропало. Тогда они решают сказать Реян, что это Миран его толкнул, чтобы она его бросила. На самом деле Хазара толкнула Элиф.

Ветер любви 78 серия смотреть онлайн 10-06-2020:

Все серии 1 и 2 сезона Ветер любви вышли на 1+1. Также, они будут доступны онлайн на видео библиотеке канала. Все обзоры на серии турецкого сериала Ветер любви можете прочитать на Главреде.