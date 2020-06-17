Виктор Робот - дата выхода, сюжет и тизер

Виктор Робот / Червоний собака

Анимационная студия Червоний Собака с победителем множества международных кино- и анимационных фестивалей Анатолием Лавренишиним создали прекрасную анимационную историю о любви и лружбе - Виктор Робот, которая взволнует не только детей, но и достучится до взрослых.

Режиссер и художник картины – Анатолий Лавренишин, участник и победитель международных кино и анимационных фестивалей International Film Festival Rotterdam, Annecy International Animated Film Festival, International Short Film Festival Clermont-Ferrand и других.

По сюжету - далекое будущее. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе с помощником – крохотным роботом Виктором – отправляется на его поиски. Так начинаются увлекательные приключения двух друзей.

Виктор Робот - актеры и роли

Режиссеру удалось привлечь к озвучивании картины плеяду знаменитых актеров:

Римма Зюбина,

Виктор Жданов,

Василий Мазур,

Богдан Бенюк,

Анатолий Хостикоев.

В фильме звучат хитовые саундтреки в исполнении Dakh Daughters, Антона Слепакова (Вагоновожатые), Марьяны Головко и Марка Галаневича (ДахаБраха).

Виктор Робот 2021 смотреть онлайн тизер

Фильм создан студией анимации Червоний собака при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Прокат Виктора Работа запланирован на март 2021 года.