УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Виктор Робот - дата выхода, сюжет и тизер

17 июня 2020, 13:15

В Украине готовят в выходу мультипликационный фильм Виктор Робот, который снимала студия Червоний собака при поддержке Госкино

Виктор Робот
Виктор Робот / Червоний собака

Анимационная студия Червоний Собака с победителем множества международных кино- и анимационных фестивалей Анатолием Лавренишиним создали прекрасную анимационную историю о любви и лружбе - Виктор Робот, которая взволнует не только детей, но и достучится до взрослых.

Режиссер и художник картины – Анатолий Лавренишин, участник и победитель международных кино и анимационных фестивалей International Film Festival Rotterdam, Annecy International Animated Film Festival, International Short Film Festival Clermont-Ferrand и других.

По сюжету - далекое будущее. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе с помощником – крохотным роботом Виктором – отправляется на его поиски. Так начинаются увлекательные приключения двух друзей.

Виктор Робот - актеры и роли

Режиссеру удалось привлечь к озвучивании картины плеяду знаменитых актеров:

  • Римма Зюбина,
  • Виктор Жданов,
  • Василий Мазур,
  • Богдан Бенюк,
  • Анатолий Хостикоев.

В фильме звучат хитовые саундтреки в исполнении Dakh Daughters, Антона Слепакова (Вагоновожатые), Марьяны Головко и Марка Галаневича (ДахаБраха).

Виктор Робот 2021 смотреть онлайн тизер

Фильм создан студией анимации Червоний собака при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Прокат Виктора Работа запланирован на март 2021 года.

новости шоу бизнеса новости кино Госкино
Сейчас вы просматриваете новость «Виктор Робот - дата выхода, сюжет и тизер». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство
13:35
В Одессе на гипермаркет рухнул самолет, есть жертва Видео
13:32
Как не заболеть раком: новые рекомендации
13:25
Погода в Украине на завтра: синоптик назвала "дождевого рекордсмена" Видео
13:22
У Зеленского назвали главное условие возвращения Донбасса в состав Украины
13:15
Виктор Робот - дата выхода, сюжет и тизер Видео
12:59
Как правильно выбирать овощи - где больше всего нитратов
12:55
Шашки и газовая атака на партию Шария: в центре Киева потасовки Видео
12:44
Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда, где смотреть и что делать Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 17 июня
12:30
Похудевшая Агилера сфотографировалось в одних перчатках - фото
12:06
Авиарейсы из Украины в Польшу отменили: названа причина
12:05
Врач рассказала об особенности COVID-19 в Украине
11:50
Русская Кардашьян не вместила грудь в купальник - фото
11:25
Рации, боеприпасы, ПТРК Javelin: США передали Украине военную помощь на 60$ миллионов
11:19
Что показал скандал с Макдональдс мнение
11:18
В ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок
10:43
"Вова, выходи": под стенами ОП сторонники Шария и националисты проводят акции протеста Видео
10:40
Отстаньте от Макдональдс и учите украинский мнение
10:30
Что приготовить из клубники: необычные соленые рецепты
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять