Виталина Библив заинтриговала подробностями о сериале Будиночок на щастя

Виталина Библив / Пресс-служба

Украинская актриса Виталина Библив состоит в трупе театра Золоті Ворота, и кроме театральных работ снимается в кино. Новый сериал Будиночок на Щастя, который снимает Новый канал, получил большую популярность, и актриса уже готовится к роли в 3 сезоне шоу.

У Виталины Библив был насыщенный карантин, призналась она Главреду.

Исполнительница роли Любани в ситкоме Будиночок на щастя (Новый канал) занималась переозвучкой сериала для показа в других странах, и уже оценила сюрпризы 3 сезона ситкома.

Кроме того, театры нагрузили актеров новым форматом работы.

"На карантине я занималась всем, чем только можно было заниматься. Абсолютно не отдыхала. Потому что мы перешли в другой формат работы в театре – онлайн-общения со зрителями, записи видеороликов "Золоті на зв'язку". Каждый день приходилось что-то придумывать. Плюс, у меня были репетиции в Zoom нового спектакля "Верные жены" театрального агентства "Те-Арт", - рассказала Виталина.

Виталина Библив в сериале Будиночок на щастя / Новый канал

Она также сообщила, что Новый канал переозвучил сериал Будиночок на щастя для показа в Казахстане.

"Во время карантина я озвучила также на русском языке для Казахстана второй сезон нашего ситкома Будиночок на щастя. Поэтому своих коллег видела на экране. И, конечно, скучала", - поделилась она.

Но больше всего Виталина Библив заинтриговала намеком на 3 сезон Будиночка на Щастя. Новый канал явно обещает приятный сюрприз, который зрители смогут оценить, ближайшее время.Читайте такжеПерші Ластівки - "Плохой парень" рассказал о съемках интимной сцены

"Что будет в третьем сезоне, пока сказать не могу. Пообещала авторам не рассказывать. Но точно будут трансформации образов Любани, Василя, Макса и Маши. Словом – агонь, как говорила Маруся во втором сезоне(ее роль исполнила актриса Светлана Косолапова – прим. ред.)." - заинтриговала актриса.

Напомним, в 2019 году вышел 2 сезон сериала Будиночок на Щастя, он остался на высоких местах в рейтинге, и был продлен на 3 сезон. Новый канал заинтриговал туманными фактами про нововведения, но из-за карантини работа над лентой замедлилась.

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